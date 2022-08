Puerto Chiapas Queda Fuera de la Promoción Turística Presentada en EEUU

* Funcionarios se Olvidan del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 10 de agosto del 2022.- Funcionarios actuales que tienen la responsabilidad de promover en materia de turismo a la entidad en los Estados Unidos, dejaron fuera a Puerto Chiapas y al resto de la región Soconusco, lo que por décadas sucedió antes de la llegada del cambio.

En lugar de impulsar a la capital económica del estado, o sea Tapachula, la promoción de los eternos servidores público se concentró en Palenque, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Lagos de Montebello, casualmente en donde los funcionarios tienen instalados sus intereses económicos.

Sobre ese tema, Rodolfo Juan Flores, director de la empresa Crucero Tours y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los encargados de turismo van a Estados Unidos con el pretexto de promocionar a Puerto Chiapas.

«Pero es la misma historia de siempre, es decir, solo lo hacen a favor de lugares del centro y norte de Chiapas y se olvidan de que el mar está en el Soconusco, que tenemos bellezas naturales y que a pesar de sus indiferencias, lo visitantes siguen llegando y se van contentos», afirmó.

Por eso lamentó que la misma iniciativa privada se tiene que olvidar de su gobierno y echarse a cuestas la promoción del estado.

Para ahondar aún más esa problemática, narró que un operador local o de otro puerto de la República, tiene que pagar una prima de seguro de 5 mil dólares anuales, unos cien mil pesos mexicanos, para tener el permiso de realizar sus actividades, pero que se tiene que pagar en Miami, en los Estados Unidos.

Como no hay suficiente capital para absorber ese gasto, una empresa Norteamericana lo hace, se adjudica el control de las operaciones y al final subroga los servicios con los locales, o sea, cobra sin hacer nada y se lleva las ganancias de todos en millones de pesos.

Aunque no es todo. A los funcionarios también se les olvidó los cursos de capacitación a los guías que establece y exige la ley la ley, porque eran para Tapachula. Los últimos que se hicieron fueron en el 2006, cuando se inauguró la Terminal de Cruceros, y uno más en 2009, pero ni uno más.

«La ley de Turismo tiene la Norma 08, que señala que la capacitación debe de ser unas 500 horas, 300 de teoría y 200 de práctica, pero no hay ni una ni la otra», informó

Ahora serán los empresarios locales quienes tendrán que pagar sus boletos de avión hasta Miami, hoteles, comida y gastos, como los que les pagan a los funcionarios para hacerlo; buscar la cercanía con las navieras y estar mucho tiempo en esas regiones tratando de hacer acuerdos para promocionar al Estado, «aunque no sea justo y Tapachula siga siendo marginada por el gobierno». EL ORBE / JC