Accidentes Viales Disminuyeron el 24 y 25 de Diciembre: Cruz Roja

* Solo Atendieron Ocho Incidentes Menores.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre de 2024.- Durante los días 24 y 25 del presente mes, disminuyeron los accidentes viales en la Ciudad de Tapachula, haciendo un comparativo con lo ocurrido el año pasado, según dio a conocer Eduardo Alfaro Gómez, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Tapachula.

En entrevista con Periódico EL ORBE, señaló que, en esos dos días, la benemérita institución solo registró ocho accidentes, pero los resultados fueron menores, con personas lesionadas solamente y los consecuentes daños materiales en los vehículos.

Dentro de los servicios prestados por la Cruz Roja también le tocó atender a dos personas atropelladas, dijo, pero afortunadamente éstas solo resultaron con lesiones leves.

Fuera de los accidentes de tránsito, subrayó Alfaro Gómez, le solicitaron auxilio para el rescate de un cadáver en el río Cahoacán, fallecido por otras causas.

Asimismo, dijo que derivado de enfermedades degenerativas realizaron ocho traslados de enfermos a diversas instituciones de salud, aunque en algunos casos con un poco de complicaciones debido al difícil acceso hacia los domicilios de los solicitantes.

El entrevistado mencionó que con esos datos, podría decirse que el saldo fue blanco en los días 24 y 25 de diciembre en esta ciudad, sobre todo si se compara que el año pasado hubo 18 accidentes viales y ocho personas atropelladas.

Pero los festejos de fin de año aún no concluyen, por lo que recomendó que, si se va a conducir una motocicleta o un vehículo, no se debe consumir alcohol.

De igual forma, agregó que, si se conduce un vehículo o moto no se debe hacer uso del teléfono celular, y si se va a salir fuera de la Ciudad hay que revisar el estado del vehículo: sus llantas, aceite, agua, frenos y luces. EL ORBE/Nelson Bautista