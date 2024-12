Preparar la Cena de Fin de Año es Cada vez más Costosa

* Por el Encarecimiento de los Productos.

Mantener las tradiciones cada vez cuenta más para las familias mexicanas.

Tapachula, Chiapas 26 de Diciembre del 2024.- Los efectos inflacionarios en la economía en nuestro país le sigue pegando a todas las familias, en particular, a las que menos tienen, quienes ven muy difícil la posibilidad de mantener la tradición de realizar una buena cena para despedir el presente año y recibir con buena vibra el año próximo.

En esta región de la frontera sur de México, el costo de una buena cena de fin de año es muy variada, dependiendo lo que se vaya a consumir. Pero la realidad es que todo se ha encarecido, como el pollo, pavo, carne de res, verduras y especies.

Según algunos datos proporcionados por los comerciantes de esta región una cena para 8 personas puede llegar a costar 2 mil 200 pesos o más. Dependiendo lo que se vaya a preparar para la cena del próximo 31 de diciembre.

Algunos comercios de los mercados reportan un incremento en las ventas, aunque no como en años anteriores, ya que la población prefiere ser un poco más mesurada en este festejo de fin de año.

En entrevista, Guillermo Ventura López, Comerciante de Especias y Veladoras del Mercado 5 de Mayo, asegura que si hubo un importante incremento en las ventas, sin embargo, está muy por debajo de la expectativa que tenían.

Consideró que esto se debe a que muchas familias ya no quieren hacer fiestas, y han decidido ser más prudentes en el gasto.

En su negocio, dijo que los compradores lo que más llevan son los chiles, guajillos, las especias y algunas otras botanitas como son, los chicharrines y pistaches.

Solo lo necesario para la preparación del pollo relleno, lo que es la barbacoa, y el mole que nunca falta, así como los tamales.

Agregó que en los mercados siguen teniendo precios accesibles, con el objetivo de apoyar en la economía de la población durante estas festividades. EL ORBE/ JC.