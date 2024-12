Nuevo Recinto Fiscal del SAT en Puerto Chiapas Dará Agilidad en Tramites

* La Oficina Existente en Tapachula es Insuficiente.

Tapachula, Chiapas 26 de Diciembre del 2024.- La información vertida por las nuevas autoridades estatales, de que en breve se pondrá en funcionamiento una nueva oficina del SAT en Puerto Chiapas, tiene muy alentados y optimistas a los productores de la región. Ya que las oficinas del recinto fiscal ubicadas a un costado de telégrafos en la ciudad de Tapachula, son muy pequeñas y no tienen estacionamiento.

Lo anterior fue dado a conocer por el Coordinador de la Franja Frontera Sur de CANACINTRA Nacional, Abel Ruiz Méndez, quien explicó siempre ha sido un problema tener que llevar mercancía para sello a las oficinas del SAT en Ciudad Hidalgo. Mientras que las existentes en Tapachula, no tienen la capacidad para quienes necesitan mover un volumen importante de mercancía.

Explicó que dichos sellos por parte de la autoridad fiscal, es para poder transportar la mercancía a otros estados del país.



1 de 1

Por eso dijo recibieron con mucho optimismo la noticia en días pasados, por parte del nuevo Secretario de Economía en el Estado, Luis Pedrero quien informó que gracias a la coordinación que se tiene con la federación, ya están trabajando para recuperar el recinto fiscal en Puerto Chiapas.“Todo productor de aquí de la zona, podrá llevar su producto a sellar ahí al SAT, y la verdad facilita mucho, porque tiene todas las instalaciones perfectas, tiene espacio, tiene galeras, no se asolea uno, y si es tiempo de agua, pues la mercancía se protege ahí, cosa que no tenemos en las oficinas de telégrafos”, comentó.El también empresario de esta región, reconoció que el trato del personal de las oficinas del SAT en Telégrafos es muy amable, el problema es que no hay espacio de estacionamiento, y tampoco hay un área de carga y descarga de mercancía, lo cual dificulta el trabajo para quienes tienen la necesidad de sellar la mercancía. EL ORBE/ JC.