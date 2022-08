Detiene Ejército Mexicano a Dos Personas Transportando a Migrantes en Suchiate

*FGR los Vincula a Proceso.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto del 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de dos personas, que fueron detenidas por transportar a 17 extranjeros.

La vinculación se obtuvo por la probable comisión del delito contra la Ley de Migración en su modalidad de trasporte de migrantes, con el objeto de obtener un lucro indebido, con la agravante de menores de edad. Todo esto en contra de Daniel “V” y Carlos G”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuando se encontraban en el Puente Fronterizo Suchiate II y tuvieron a la vista un vehículo tipo camioneta, que se dio a la fuga.

Al darle alcance, entre los poblados El Dorado y Ciudad Hidalgo, se le solicitó al conductor detener la marcha y se percataron que transportaba a esas 17 personas de manera ilegal.

Al solicitar los documentos que acreditara su estancia legal en el país, los que eran transportados en el vehículo dijeron no contar con ellos.

Al menos 15 de ellos dijeron que eran originarios de Venezuela (tres menores de edad), uno de República Dominicana y uno más de Ecuador, por lo que se remitieron al Instituto Nacional de Migración (INM).

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los datos de pruebas suficientes al Juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a los imputados.

Además, fijó como medida cautelar su presentación periódica, no tener antecedentes penales y considerar que no existe riesgo para las víctimas de quedar en libertad.

De igual forma, la medida de no salir del país sin autorización y no acercarse a los extranjeros víctimas y se señaló un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello