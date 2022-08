Temen Empresarios Nueva Escalada de Precios por la Imparable Inflación

* Se Incrementan Precios de Alimentos e Insumos.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto del 2022.- El representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de esta ciudad, Walter Orozco, señaló que la inflación económica histórica que está viviendo actualmente el país es un tema que ha afectado a todos, sobre todo por el gigantesco incremento en los precios de los productos de la canasta básica.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, explico que lo que se teme con esta inflación son los constantes gasolinazos, además de los aumentos en el gas, energía eléctrica fletes, insumos, transportes y servicios, cuando se había prometido todo lo contrario en las campañas electorales.

Manifestó que en el sector empresarial existe una gran preocupación derivado de que todo está subiendo, incluso las rentas y los ya impagables recibos de energía eléctrica, que también se prometió que bajarían.

Con esta problemática que se vive en todo el país, recalcó, se afecta a la economía familiar, ya que muchas veces ya no se puede adquirir los artículos que se necesitan dentro del hogar, «y hoy ya no es lo mismo como antes; si hubo un cambio, pero para mal».

Por otro lado señaló que a dos años y medio del Covid-19, es otro asunto que ha afectado a los empresarios, quienes en todo momento solicitaron ayuda para afrontar la crisis económica, pero no se las dieron.

Aún cuando en estos cuatro años ya se han acumulado los compromisos de campaña y se han transformado en solo promesas incumplidas, puntualizó todavía tienen las esperanza que en los dos años restantes hagan algo por la frontera sur de Chiapas. EL ORBE / Nelson Bautista