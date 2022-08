Comerciantes Piden a las Autoridades de Salud que se Extreme la Vigilancia Sobre los Migrantes

* Podrían Portar Enfermedades Como la “Viruela del Mono”, Covid-19, VIH y Sífilis.

Tapachula, Chiapas; 17 de agosto del 2022.- Comerciantes de esta localidad pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno extremar la vigilancia epidemiológica de los migrantes, porque los éxodos que llegan desde Centroamérica pueden traer consigo enfermedades y diseminarlas en territorio nacional, incluso aquellas que ya están erradicadas en el país.

De acuerdo a organizaciones que se dedican a la atención de grupos vulnerables, como la organización Brigada Callejera, han detectado que mujeres de diversas nacionalidades que llegan a Tapachula en esa movilidad humana, al no encontrar oportunidades de trabajo se dedican a la prostitución en las calles o en antros de vicio, pero están contagiadas de enfermedades como VIH y Sífilis.

En tanto que, Cecilia Cigarroa Hernández, comerciante del mercado Soconusco, al sur de la localidad, lamentó que no hay filtros sanitarios en los municipios de la frontera para monitorear las condiciones de salud en la que llegan esos grupos de extranjeros, la mayoría huyendo de la pobreza extrema y de la falta precisamente de servicios de salud.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que se trata de seguridad nacional porque se pueden evitar los contagios o rebrotes de diversas enfermedades y, para los migrantes, la posibilidad de que lleven un tratamiento en beneficio de ellos mismos.

Puso de ejemplo que hay males muy virales que se pueden propagar muy fácil, como el caso del Covid-19 y la Viruela del Mono, las cuales está ocasionando serios problemas en Centroamérica.

Añadió que para evitar esa situación, las autoridades federales deberían también apresurar la reubicación de las oficinas de Regulación Migratoria en los límites de Tapachula, porque sería una medida sanitaria ideal y se podría ofrecer un trato digno a los migrantes en su paso por la frontera sur de Chiapas y evitar las aglomeraciones.

También consideró que otra acción muy importante sería que se pusiera mayor vigilancia migratoria en la frontera, para evitar que cualquier persona tenga libre el ingreso a México de manera ilegal.

Reconoció que conforme se han ido de Tapachula miles de extranjeros en el último mes, así están llegando más, y los que arriban se les hace fácil establecerse de nuevo en las áreas verdes, parques y otros espacios públicos, donde arman campamentos y los utilizan como baños comunitarios, en espera de su documentación.

Otros, dijo, se instalan en las esquinas con venta informal de todo tipo de productos de dudosa calidad y procedencia, lo que no solo es una competencia desleal sino que también, como el caso de la comida, pone en riesgo la salud de la población, además de que no pagan un solo peso de impuestos, rentas, agua, energía eléctrica, seguro social, nóminas, absolutamente nada. EL ORBE / Nelson Bautista