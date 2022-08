Hasta 40 Grupos de Migrantes al Mes Buscan Legalizar Predios Invadidos: Notarías

* Realizan Trámites con Documentos Apócrifos.

Tapachula, Chiapas; 17 de agosto del 2022.- Al menos 40 grupos de invasores de predios al mes, la mayoría conformado por migrantes con documentos falsos, buscan legalizar su situación en la localidad a través de las notarías para obtener un terreno de manera ilegal, reveló Edgar de León Gallegos, notario público 141 con sede en Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que en Chiapas, con su frontera, tiene una alta presencia de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de otras nacionalidades, «que vienen y con gran facilidad se asientan a los márgenes de los ríos, se posesionan de terrenos que no están desincorporados ni de la federación ni de los ejidos, como el caso de Puerto Madero».

Afirmó que por ello acuden a las notarías «muchos vivales y gente con el afán de sorprender, «pro no se debe de hacer aunque digan que son pobrecitos que no tienen en dónde vivir, porque al rato hacen manifestaciones para que las autoridades les metan agua, drenaje, les pavimenten las calles, introduzcan las redes eléctrica; es decir, que les den todos los servicios, o de lo contrario toman, calles, carreteras y oficinas de gobierno».

Dejó en claro que tratar de legalizar esas invasiones está fuera de la ley, salvo que hubiera una reforma legislativa que diga lo contrario y quien se preste a ello está cometiendo un delito.

Los que se han presentado, según narró, «llevan consigo un documentito de un seudolíder, que por ahí buscó; inventan contratos falsos o dicen que ellos compraron hace 10, 20 o 30 años y que les escrituremos».

De acuerdo a su punto de vista, esa problemática ha ido creciendo conforme pasan los años «porque tenemos dos problemas muy grandes en el mundo: El calentamiento global y la explosión demográfica, donde la gente no lo visualiza, pero cada día el papá con 13 o 15 hijos ya no sabe qué hacer».

Recordó que ha habido épocas en que se prestaron a la falsificación, los «coyotes» a buscar actas de nacimiento y pagaban grandes sumas para conseguirlas, sobre todo en los municipios de la frontera».

En razón de eso, apuntó que ahora «ya todo mundo tiene un acta de nacimiento, y la gran mayoría ya son pobladores de los ejidos y de los municipios de la frontera, de regiones cafetaleras, pero en la realidad son guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, incluso andan unos grandes barbudos, no sé si sean judíos, pero ya están metidos por allá y se están posicionado de tierras». EL ORBE /