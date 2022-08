En Tapachula Operan Más de Cien Tortillerías «Piratas»: Empresarios

* No Pagan Impuestos y Carecen de Control Sanitario.

Tapachula, Chiapas; 17 de agosto del 2022.- «Tan solo en éste municipio operan sin problema alguno más de cien tortillerías con irregularidades, llamadas popularmente piratas, que no cuentan con ningún control sanitario, no pagan impuestos, no cuentan con documentos y trabajan con harina de menor calidad», señaló Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Consejo de Industriales de la Masa y la Tortilla en la localidad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que la problemática es nacional y causa severas afectaciones porque están sin cumplir con las normas; es decir «una tortilla que no cumple con las normas de salud para consumo humano»

Reveló que, a partir de la pandemia, muchos empresarios dedicados a esas actividades ya no pudieron mantener sus tortillerías, «entonces lo que hicieron algunos fue rentarlas a gente para que las trabajara, y esto hizo que ellos se dieran de baja ante Hacienda y solo se quedaron cobrando sus rentas».

Mientras que, según su versión, los que se quedaron al frente de esos negocios, empezaron a repartir el producto en motocicletas, pero con kilos incompletos y sin cumplir con las normas.

Según su opinión, ese problema provoca una competencia desleal para ellos que ha ido creciendo, al grado de que ahora ya no solo se vende en motocicletas sino también en tienditas y establecimientos de todo tipo, con tortillas de 750 u 800 gramos, «y no hay alguien que ponga un control, tanto de la Secretaría de Salud como de Profeco».

En el caso de las tiendas y otros negocios similares, afirmó que no cuentan con los permisos para la comercialización y funcionamiento, porque de lo contrario no se cumple la Norma 187 de las leyes mexicanas, «y los consumidores no sabe que están comprando tortillas piratas». EL ORBE / JC