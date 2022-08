Productores del Soconusco Reconocen Afectaciones por Falta de Apoyos Federales

* Disminuyen Hectáreas de Cultivo.

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto del 2022.- Productores de granos y en los consumidores en general se cierne un grave problema, ya que todo indica que el gobierno federal no vislumbra apoyar a los maiceros ni soyeros para el combate de las plagas y consecuentemente la producción se vendría abajo, afectando a todos.

De esa forma lo expresó, Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos en los municipios de Mazatán y Tapachula, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE, comentó que ha platicado con los técnicos de las dependencias gubernamentales que manejan el problema de las plagas, y se percibe que no habrá apoyos esta temporada.

Recalcó que, en el caso de los soyeros, podrían tener muchos problemas con la plaga “El Picudo”, que para ser combatida, requiere de insecticidas muy caros.

Explicó que, si no se ataca como debe de ser, la producción se podría complicar y generar escasez en el mercado. Lo que es peor, dijo, provocaría que se incrementen todavía más los otros productos, como es el caso del huevo y el pollo, si se toma en cuenta que el maíz y la propia soya son base de alimentación en las granjas avícolas, aparte de la tortilla.

Por otro lado, comentó que debido a la falta de apoyo del gobierno federal, al principio de este sexenio se producían unas 27 mil hectáreas de soya en la región, luego bajaron a 15 mil, después a 7 mil y este año es probable que solo estén cultivadas unas 5 mil, lo que también contribuye a la escasez del grano y a la pobreza en el campo.

Insistió en que si siguen trabajando en el campo es porque eso es lo suyo, a pesar de las adversidades como son las inclemencias del tiempo y las políticas equivocadas. EL ORBE / Nelson Bautista