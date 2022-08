Protestan Padres de Familia por Cobro de «Cuotas Voluntarias» en Escuelas de Tapachula

* Se Manifestaron en las Instalaciones de la Unidad Administrativa.

Tapachula, Chiapas; 24 de agosto del 2022.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria Eduardo Javier Albores (Prepa 2) con sede en el oriente de la ciudad, protestaron este día en la Unidad Administrativa de Gobierno al sur de la localidad, por la avaricia en las mal llamadas «cuotas voluntarias» en las instituciones educativas, a la que consideraron se trata de un «asalto en despoblado» y una prueba de que la educación ahora se ha privatizado.

En esas oficinas gubernamentales en las que también están las de la Secretaría de Educación Estatal y de la federalizada, los inconformes señalaron que en esa escuela, que ha estado plagada de protestas en los últimos dos años por diversas irregularidades, les están aplicando tarifas como si fueran de colegios particulares.

Deysi Mariana Ortiz Rodas, presidenta del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE, que están cobrando mil 200 pesos por inscripción de cada alumno, «cuando debería de ser gratuita, tal como lo dispuso la oficina de Derechos Humanos, la propia Constitución, ya que se trata de gente de escasos recursos».

Agregó que para ejercer el dinero que ya recibieron por ese concepto, el que insiste en decir que es el director de esa preparatoria, Miguel Ángel Montelongo Orella, abrió una cuenta bancaria personal a nombre del profesor Sabel Gamboa, pero que esta acción está mal, ya que había otra que fue congelada que ya tiene una demanda penal ante los tribunales, porque consideran que se trata de un robo a los recursos de los padres de familia.

Adelantó que insistirán en que no se pague ningún dinero por concepto de inscripción, y también que este lunes ya se deben presentar a la institución todos los docentes, personal administrativo y de apoyo a laborar, porque hay mucho trabajo por hacer, ya que las instalaciones de la Preparatoria No. 2 están en pésimas condiciones y requieren de limpieza general y de mantenimiento en algunas áreas.

Aclaró que a quien no dejarán entrar a la escuela es a Montelongo, por haber sido impuesto desde el centro del estado y al cual le exigen que aclare el destino de los recursos de las dos cuentas bancarias, además de los problemas entre los docentes que él mismo creó en su momento, como los «maestros fantasmas” que jamás llegaron a la institución a dar sus clases presenciales, de febrero a julio del presente año, pero cobraron oportunamente.

En su oportunidad, Montelongo señaló que la cuota que se paga es de «manera voluntaria»; sin embargo reconoció que hay un grupo de padres de familia que están inconformes con eso.

Afirmó que ese dinero se usa para mantenimiento de la misma institución y que la educación sigue siendo gratuita, según lo establece Artículo 3 Constitucional, pero que tienen que pagar energía eléctrica, Internet, agua y demás servicios.

Dejó en claro que esas «cuotas voluntarias» lo hacen todas las escuelas, ya que no cuentan con subsidio de parte de la Secretaría de Educación y de ninguna otra autoridad. EL ORBE / Nelson Bautista