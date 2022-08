Casas de Empeño Prevén Aumentar 40% sus Operaciones por el Regreso a Clases

* Familias Buscan Cómo Comprar Útiles.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto del 2022.- Las familias mexicanas están atravesando en promedio una difícil situación económica que ha resentido gastos adicionales en los últimos días. En Julio fueron las inscripciones escolares, por cierto las más caras en la historia; ahora en Agosto son los gastos inherentes al retorno a clases presenciales, y para Septiembre, la celebración del puente vacacional por Fiestas Patrias.

Jennifer Ruiz López, gerente de sucursal de la casa de empeño «Prestamil”, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que han tenido un alza en la prestación de sus servicios en alrededor de un 20 por ciento, pero que tienen previsto llegar a un 40 por ciento, debido principalmente al inicio del ciclo escolar.

«Ahorita, el regreso a clases es uno de los factores principales para llegar a los empeños, porque se necesitan recursos para la compra de uniformes y los útiles escolares. A cambio dejan teléfonos, alhajas y electrónicos”.

A pesar de todo ello, hay familias que ya se están preparando para festividades importantes, como el Día de Muertos y Navidad, por lo que van organizando sus refrendos, sostuvo.

Informó que esa empresa está concluyendo la semana con la visita de alrededor de 30 clientes al día, no solo de Tapachula, sino de municipios aledaños.

Puntualizó que, en el caso de los migrantes, regularmente no llevan pasaportes u otros documentos oficiales y por ello no pueden empeñar y se limitan solo a ofrecer sus artículos personales en venta. EL ORBE / JC