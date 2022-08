Escuelas de la Región sin Protocolos Sanitarios Para el Regreso a Clases Presencial: Magisterio

*Temen Rebrote del Coronavirus.

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto del 2022.- Hay preocupación en el magisterio de Chiapas luego de que la Secretaría de Salud prácticamente ya dio por terminada la pandemia del mortal Covid-19, ya que en el regreso a clases presenciales, a partir de este lunes sólo recomienda el uso de cubrebocas, pero dejó fuera el resto del protocolo sanitario, como lo es el uso del rociador o, el gel, y otros, como si la enfermedad ya hubiera desaparecido por completo.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, David Guzmán Salas, representante estatal de las Bases Magisteriales Organizadas Sección 40 (BAMOS 40) del bloque democrático de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dijo que para los maestros de Chiapas esa disposición de la Secretaría de Salud no corresponde a la realidad, pues todavía existen contagios, por lo que los Comités de Padres de Familia y la dirección de las escuelas tienen que tomar las medidas necesarias para el cuidado y prevención en la niñez.

Entienden que es necesario regresar a las aulas para las clases presenciales, pero que esa dependencia debe ponerse su «chaleco de prevención», y cuidar la salud tanto de los niños y jóvenes como de los maestros en general, a través de disposiciones razonables y que no permitan el relajamiento ante el mortal virus, señaló.

El personal docente que está en el aula, junto con los padres de familia y la Dirección de las escuelas, sostuvo, han tomado las medidas necesarias a fin de prevenir y cuidar la salud en este caso, no solo de los niños, sino también de todos, por lo que están en desacuerdo con esa postura insensible de la Secretaría de Salud.

Por otro lado, consideró que el cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública, más bien se trata de una campaña política, porque en estos cuatro años que lleva en el poder la actual administración ya son tres los cambios en esa dependencia y eso no habla bien del avance en ese rubro en el país, incluida a Chiapas.

Lo más importante ahora es definir el cuidado de la salud, el avance del aprendizaje y estar atentos a un proceso de educación alternativo que vaya bien fundamentado, indicó. EL ORBE / Nelson Bautista