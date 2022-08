Migrantes Hacen lo que Quieren sin Respetar a las Autoridades: Comerciantes

* Población Exige que Sean Reubicados.

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto del 2022.- «Entre los comerciantes de los mercados y de negocios en los municipios de la frontera sur de Chiapas, es preocupante la situación de los migrantes, ya que mientras esperan las resoluciones a sus peticiones de asilo o de tránsito libre, causan mucho desorden, infunden temor entre la población y perjudican a todos los sectores, porque con su actitud violenta ahuyentan a los consumidores».

Así lo consideró en entrevista con rotativo EL ORBE, Elsa Sánchez Aguilar, secretaria general de una agrupación de comerciantes de los mercados, adheridos a la CNOP, quien aseguró que esos extranjeros no muestran ningún respeto hacia los mexicanos y mucho menos a las autoridades.

«Se meten en cualquier parte, invaden casas abandonadas y desquician el orden con sus manifestaciones, bloqueos de calles y de carreteras, además del cochinero que provocan al defecar en la vía pública», opinó.

En ese mismo sentido señaló que el ingreso de esos éxodos es porque la frontera está totalmente desprotegida; y luego al llegar a Tapachula, se topan con que no hay trabajo para los locales mucho menos para ellos, lo que se conjunta con la crisis económica actual y bajas ventas.

Asimismo, sostuvo que en Tapachula no hay trabajo, ya que todavía sigue el problema coyuntural de la pandemia del coronavirus.

Las autoridades federales deben agilizar la resolución de los migrantes. Para aquellos que reúnan el perfil, dejarlos que continúen su paso por territorio nacional, y los que no, sean deportados de inmediato, señaló.

De igual forma, urge que las oficinas de Regulación Migratoria sean reubicadas a los límites de Tapachula y aprovechar las instalaciones abandonadas de la Secretaría del Campo, en donde no violenten los derechos de terceros. EL ORBE / Nelson Bautista