Alumnos de la Escuela Preparatoria No 2 Iniciarán Clases Hasta el 5 de Septiembre

*Acuerdan Padres de Familia y Directivos.

Tapachula, Chiapas; 31 de agosto del 2022.- Entre dimes y diretes, luego de una reunión sostenida este miércoles, cientos de padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 2 «Eduardo Javier Albores González», ubicada al oriente de la ciudad, y representante del nivel medio superior, pactaron una frágil tregua para tratar de iniciar el ciclo escolar que se encuentra todavía suspendido, para este lunes 5 de septiembre.

A nueve meses de conflictos derivados de la imposición que aseguran se hizo con un nuevo director, Miguel Ángel Montelongo Orella (y al mismo tiempo a su hermano en otra preparatoria de Tapachula), el bloqueo de una cuenta bancaria millonaria y la ausencia de maestros con goce de sueldo, los padres de familia buscan una alternativa de solución, porque sus hijos son los afectados.

Montelongo, quien asegura es el director y que estuvo presente en la ríspida reunión celebrada en las instalaciones de esa institución educativa, dijo a los medios de comunicación que la cuenta bancaria en la que se cree hay más de dos millones de pesos, aún es manejada por el anterior director y que en su momento se va a aclarar, por lo que el destino de esos recursos sigue en incertidumbre.

Presionado por los comunicadores, tuvo que aceptar que la escuela no cuenta con el servicio de energía eléctrica y agua, y que, en todos esos meses que cobra como director de esa escuela, desconoce del problema y que por lo mismo no se compromete a que al iniciar el ciclo ya cuenten con ello.

Por su parte, Anderson Bersaín Miranda, en representación del director de Educación Media Superior Rafael Ovilla Álvarez, señaló que cinco maestros no acataron el reglamento de la institución y por ello recibirán sanción por faltas administrativas dentro del plantel.

Y es que ese reglamento que le achacan a Montelongo, padres de familia, maestros y hasta el colectivo de organizaciones de Derechos Humanos, lo consideran anticonstitucional, discriminatorio y humillante.

Pero, según la versión de Miranda, los docentes de la institución son servidores públicos y por lo tanto está dentro de sus responsabilidades el cumplir con los lineamientos de la escuela. Sin embargo, en el lapso de febrero a julio del presente año, no llegaron a dar clases presenciales tal como lo dispuso la Secretaría de Educación y por eso, se han hecho acreedores a una sanción. EL ORBE / Nelson Bautista