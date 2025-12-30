Altos Costos y Corrupción Frenan Ingreso de Guatemaltecos en la Frontera Sur

Sectores Productivos Afectados por Falta de Derrama Económica de Centroamérica

Comerciantes y Prestadores de Servicios Resienten la Disminución de Visitantes

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre de 2025.- Las dificultades para cruzar de Guatemala a México se han convertido en un factor que desalienta la movilidad fronteriza y afecta directamente a la economía del sur de Chiapas.

Así lo advirtió el diputado federal Jorge Villatoro Osorio, al señalar que los elevados costos y presuntos actos de corrupción en el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional han reducido, de manera significativa, la afluencia de ciudadanos guatemaltecos.



El legislador expresó que esta problemática no solo impacta a quienes buscan ingresar al país, sino también a los sectores productivos de Tapachula y de otros municipios fronterizos que dependen del intercambio comercial y turístico con Guatemala.Hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios han resentido la disminución de visitantes, especialmente en temporadas vacacionales.Numerosos guatemaltecos han manifestado su inconformidad por los cobros excesivos y prácticas irregulares en los puntos de ingreso, situación que limita las visitas familiares, comerciales y recreativas, destacó.Y cuando el cruce se vuelve complicado y costoso, se rompe una dinámica económica que históricamente ha beneficiado a ambos países, señaló.Ante este panorama, el Diputado federal anunció que impulsará la creación de un mecanismo jurídico que facilite el ingreso de ciudadanos guatemaltecos a Chiapas, con el objetivo de garantizar un cruce ágil, seguro y libre de extorsiones.Para ello, buscará la coordinación con el Gobierno Estatal y otras instancias competentes.Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la relación de hermandad entre México y Guatemala, recordando que el flujo económico y social en la frontera ha sido un pilar para el desarrollo regional.No obstante, reconoció que la inseguridad, la delincuencia y la corrupción han generado desconfianza entre los visitantes.El legislador aseguró que se revisará a fondo el tema de los cobros en Aduanas y reiteró que las condiciones de seguridad están siendo atendidas, con el propósito de que los guatemaltecos puedan volver a cruzar sin obstáculos innecesarios.Finalmente, advirtió que la baja afluencia no solo afecta a Tapachula, sino también a municipios del Soconusco como Unión Juárez, Cacahoatán y Tuxtla Chico, donde la economía local depende en gran medida del intercambio fronterizo. EL ORBE/Nelson Bautista