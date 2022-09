Acuden 3 Mil Migrantes a Oficina de INM; Hoy Martes Saldrá la 15a. Caravana

* Algunos no Cumplen los Requisitos Necesarios Para el Trámite Migratorio y Ocultan sus Identidades.

Tapachula, Chiapas; 12 de septiembre del 2022.- El gobierno federal abrió este lunes y por novena semana consecutiva, cien ventanillas de atención a migrantes en la frontera sur de Chiapas, aunque en éste día en particular llegó alrededor de 3 mil extranjeros. De ellos, unos mil con cita y el resto a preguntar sobre el procedimiento administrativo para realizar sus trámites.

A pesar de la aglomeración de éste día, no se reportaron incidentes y se siguió con los protocolos, es decir, hicieron filas y llevaron consigo sus identificaciones y otros documentos para verificar con sus naciones de origen si no cuentan con antecedentes penales y para conocer en realidad quienes son.

Mientras eso ocurría unos 250 indocumentados ingresaron de manera ilegal a territorio mexicano por aminos de extravío y de inmediato se concentraron en el parque central «Miguel Hidalgo», en la localidad, en donde se anotaron, según testigos, en una lista de las dos personas que han venid organizando esas movilizaciones desde Tapachula a últimas fechas.

Por la noche anunciaron que alrededor de las 03:00 horas de este martes saldrán en caravana hacia el interior del país, con la justificación de que no fueron atendidos de inmediato por el gobierno federal, a quien le exigen les entreguen documentos con los que puedan recorrer todo el país sin ser detenidos.

Hay también quienes piden visas humanitarias y residencias permanentes para quedarse a vivir en alguna región de la República Mexicana, para gozar de servicios médicos gratuitos, programas gubernamentales, empleo, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

Los que acudieron a las ventanillas pudieron cumplir con los requisitos que marca la ley en busca de salir de la ciudad en los próximos días, pero de manera legal, mientras que los de las caravanas, mantienen en anonimato sus identidades y tampoco quisieron acudir a realizar sus trámites.

En el primero de los casos, son extranjeros de más de 50 países que arribaron a la ciudad en su tránsito hacia los Estados Unidos; mientras que en la marcha van originarios de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras y El salvador. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello