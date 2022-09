Alcalde de Huixtla Ordena Destruir Banquetas y Abandona la Obra

* Afecta a Comerciantes y Transeúntes.

Tapachula, Chiapas; 12 de septiembre del 2022.- El Ayuntamiento Municipal de Huixtla que aún preside el alcalde, Carlos Eduardo Salazar Gam, se le ocurrió ordenar que se destruyeran más banquetas en el primer cuadro de la ciudad, con la excusa de mejorarlas, pero resulta que dejó todo tirado, y por el contrario, con esa supuesta obra han provocado problemas para los transeúntes.

Así lo dio a conocer, Manuel Medina, en voz de un grupo de afectados, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que, además, dejaron tirados los escombros en la calle, y eso causa tropiezos y caídas en las personas que tienen necesidad de caminar en esas vías, sobre todo cuando se trata de personas adultas.

Agregó que ya se han registrado casos de caídas y lastimaduras de personas, ya que si no tropiezan con los escombros, resbalan en las partes donde dejaron tirada arena, pero que nadie se ha hecho responsable de ello, por lo que las personas afectadas han tenido que ir a curarse por sus propios medios, pero lo peor es cuando se trata de gente de escasos recursos.

Asimismo, que las anteriores banquetas estaban funcionando bien, y cuando las rompieron con el argumento de que las iban a dejar uniformes y más bonitas para que causaran una buena imagen, nadie se opuso a este cambio, pero resulta que el ayuntamiento no se apura con la terminación de esa obra y deja mucho que desear respecto a su administración.

Por otro lado, comentó que no solo los transeúntes se han visto afectados con esta tardanza en el arreglo de las banquetas, sino también todos los comercios ubicados en ese sector de la ciudad, ya que la gente deja de ir a ellos, para no verse en peligro de caer y romperse una pierna.

Puntualizó que la demora de esos trabajos causa problemas a la población en general, además de que la imagen ahora es de un pueblote en ruinas, y por ello esperan que el alcalde deje las cosas como estaban, por lo menos. EL ORBE / Nelson Bautista