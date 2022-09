IMSS Chiapas Garantiza Atención de Urgencias y Hospitalización Durante Festejos Patrios

*Exhorta a Evitar el uso de Cohetes y Objetos con Pólvora.

Durante los días 15 y 16 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas garantiza la atención del servicio de Urgencias y hospitalización en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales de Sub Zona con Medicina Familiar (HSZMF), así como los Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR.

El doctor Roberto Sánchez Moscoso, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS Chiapas, aseguró que los médicos y médicas de las áreas de Urgencias y Atención Médica Continúa laborarán las 24 horas del día para atender a personas que sufran algún tipo de accidentes o complicaciones por enfermedades del corazón, respiratorios o de tipo metabólico.

Recordó que los casos que se atienden en el área de Urgencias se clasifican de acuerdo con su prioridad de atención, según lo establece el sistema Triage, de no urgente a muy urgente.

Por lo anterior, el Instituto en el estado llama a sus derechohabientes a identificar cuándo se trata de una urgencia médica real, que es cualquier condición que ponga en peligro la vida o algún órgano y que requiere de pronta atención.

El jefe de Prestaciones Médicas pidió a la población realizar los festejo con prudencia, así como evitar el uso de cohetones y objetos con pólvora, especialmente en los menores de edad, además de moderar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

Asimismo, llamó a la población en general a no bajar la guardia ante el COVID-19 y continuar con las medidas básicas de prevención, como el lavado constante de manos con agua y jabón y el uso correcto de cubrebocas, tapando nariz y boca. Boletin Oficial