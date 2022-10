Comercializadoras de Calzado Aumentan Ventas a un mes del Reinicio de Clases

*Esperan que se Sostenga la Buena Racha.

Tapachula, Chiapas; 01 de Octubre del 2022.- Las ventas de calzado en la localidad han experimentado un aumento de hasta el 30 por ciento en los últimos tres meses, lo que representa un porcentaje muy bajo, debido principalmente a que sus costos subieron en todos los modelos y marcas.

Así lo manifestó Dora María Avendaño de la Rosa, comerciante en el mercado “Sebastián Escobar”, quien en entrevista con EL ORBE, aseguró que de manera general, ese producto ha sufrido un aumento en sus precios, y en ello tiene que ver con los altos costos de la gasolina y de los fletes, ya que la mercancía procede de la ciudad de León, Guanajuato.

Respecto a lo que tiene en venta, dio a conocer que tiene calzado de marca, el cual -a su juicio- es de muy buena calidad, y en cuanto a los precios, estos van de acuerdo a la marca, pero de todas formas hay garantía de que se trata de un buen producto y al alcance de los bolsillos de las clases populares.

Sin embargo, dejó en claro que lo que deja esa comercialización en el mercado, es muy poco y a veces no le alcanza para solventar los gastos en casa con su familia. Y es que, según dijo, al calzado no le puede incrementar demasiado, porque entonces ya no tendría demanda.

Asimismo, el regreso a clases presenciales en las escuelas de la región, les ayudó muchísimo porque estuvieron vendiendo bien.

Puntualizó que los clientes se van al regateo hasta llegar a un tope que no deje de marcar una ganancia, pero también que se trate de una cantidad que no lesione el bolsillo de los compradores. EL ORBE / Nelson Bautista