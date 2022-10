Joven Embarazada Logra ser Admitida en la Preparatoria Número 2 de Tapachula

* Promovió un Amparo al ser Rechazada por la Institución.

Tapachula, Chiapas; 12 de octubre del 2022.- Una jovencita que inicialmente había sido rechazada en la Escuela Preparatoria No. 2, de Tapachula, por encontrarse embarazada, logró ser aceptada luego de un amparo promovido por colectivos de Derechos Humanos ante el Juzgado Federal

Héctor Méndez Estrada, en voz de esos colectivos, dio a conocer que ante la negativa de inscripción a una adolescente embarazada, el Juzgado de Distrito emitió una medida cautelar para hacer valer el derecho a la educación.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, dijo que la joven ya fue inscrita en esa escuela y podrá continuar con su preparación profesional, «porque el embarazo no debe ser un limitante para negar el acceso de este derecho plasmado en la misma Constitución».

Agregó que el reglamento interno de esa institución educativa, en uno de sus puntos establece como faltas de disciplina: «que la estudiante que esté embarazada no se le justificarán sus faltas en sus asignaturas como una enfermedad», lo cual representa un acto discriminatorio, ya que esto conllevaría a que le den de baja por inasistencias y por ello se interpuso el amparo, que salió a favor de la estudiante.

Asimismo, indicó que el Juez Federal emitió las medidas cautelares para que no se condicione el acceso a la educación mediante el pago de inscripción, debido a que en la Prepa 2 se obligó a los padres a cubrir el pago de mil 200 pesos y por lo mismo algunos padres promovieron el amparo.

Destacó que el juez ordenó al director de la escuela a que gire instrucciones a los docentes para que, a la brevedad, apliquen los exámenes correspondientes al primer bimestre. Sin embargo, han hecho caso omiso, por lo que en los próximos días acudirán a notificar de manera directa a los maestros.

«La Secretaría de Educación tiene conocimiento de las medidas cautelares para inscribir a los alumnos sin necesidad de pago; así también, a la joven embarazada, pero el director por razones hasta el momento desconocidas, ha pasado por alto estas indicaciones», señaló. EL ORBE / Nelson Bautista