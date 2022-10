Tapachula Dispone Del Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial

* Para Atender a la Población de la Región.

Tapachula, Chiapas; 12 de octubre del 2022.- El Centro Cardiológico de Tapachula (CCT) confirmó que ya está disponible en la localidad y para el resto de la entidad y Guatemala, el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), un instrumento digital de última tecnología que permite identificar oportunamente la enfermedad para aplicar el tratamiento adecuado, lo cual puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del CCT, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el MAPA permite realizar un estudio muy importante para los pacientes con hipertensión arterial, y aquellos que sospechan que tienen ese problema, pero no lo han confirmado.

Es un monitor muy pequeño que se coloca en el brazo del paciente con un brazalete que va conectado a una grabadora. Este equipo se coloca un día, sobre todo por las mañanas y debe portarlo 24 horas. De manera automática toma la tensión arterial cada 20 minutos y va guardando todos los datos obtenidos.

Quien lo porta, puede realizar su vida cotidiana de manera normal, en oficina o casa. Se le sugiere no realizar demasiado deporte para no alterar la información; incluso tiene una alama para indicarle que debe de tranquilizarse un poco, para que el aparato tome de nuevo las medidas, que en promedio requiere de apenas 30 segundos.

Toda esa información puede ser trasladada en una USB y descargada en una computadora para que el especialista pueda precisar en el diagnóstico y el tratamiento.

De acuerdo al médico, han detectado que hay pacientes que únicamente están descontrolados fuera del consultorio, en una situación que se llama hipertensión arterial enmascarada, porque durante la consulta están normal, pero los electros o las radiografías demuestran un corazón grande o con sobrecarga y se sospecha de un descontrol hemodinámico, y entonces el MAPA lo demuestra.

Por ello recomendó acudir a un médico familiar o especialista cuando se tenga la sospecha de una hipertensión arterial, y si es posible, que se realice una evaluación con el MAPA, por su precisión. EL ORBE / JC