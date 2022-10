La Frontera Sur de México Abierta Para Todo Tipo de Contrabando: Organizaciones

* Por el Río Suchiate Pasan Toneladas de Mercancía y Miles de Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre del 2022.- El contrabando gigantesco de mercancías en la frontera sur de México es añejo, pero cada vez es en mayor escala, en virtud de que no hay ninguna autoridad en esa franja limítrofe con Guatemala que lo frene y tampoco que busque su tributación.

De esa forma lo manifestó Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, miembro del Consejo Político del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que el volumen de productos que cruza el río Suchiate, desde Centroamérica a territorio nacional o viceversa, es altísimo; «sin embargo, por alguna razón las autoridades hacen como que no lo ven y mucho menos que desarrollen estrategias para su regulación».

«Al menos en lo que respecta al cruce del afluente en Ciudad Hidalgo, a través de balsas, si se colocara un monitor o un aparato para checar, se comprobaría el altísimo volumen de mercancía que ingresan a todas horas de un lado a otro, sin que se haga nada», señaló.

Recalcó que las preguntas obligadas son en torno “a quién beneficia ese contrabando; por qué no lo frenan; quién lo controla en cuanto a su calidad, porque se sabe que muchos productos que ingresan a México son de dudosa procedencia y por esa razón son mucho más baratos».

Independientemente de la evasión al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de los productos que ingresan y pueden ser motivo de aplicación de otros, relativos a la importación, sostuvo, hasta ahora el Gobierno no ha podido frenar ese boquete fiscal que está a la vista de todos, y obviamente de las propias autoridades. EL ORBE / Nelson Bautista