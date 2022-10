Conflictos en Teopisca Incrementan Precios de las Artesanías en Chiapas

*Hasta en un 20 por Ciento.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre del 2022.- Los conflictos sociales y de las autoridades locales del municipio de Teopisca, en Chiapas, ha provocado un aumento en los precios de las artesanías elaboradas en toda esa región en la entidad, en hasta un 20 por ciento, sobre todo por los bloqueos carreteros que no han permitido su traslado.

Daniel Robledo, distribuidor de artesanías en el Estado, dio a conocer a rotativo EL ORBE que gran parte de las artesanías que comercializan en Tapachula y otros municipios provienen de Amatenango del Valle, «pero por el conflicto en esa región no había paso durante casi un mes, y a ellos les afectó mucho la venta de la mercancía. Entonces esta última vez que fuimos a traer material, ya se encareció y por lo mismo hubo una afectación».

Aunque las piezas tienen diferentes precios que incluso son diferentes si se compran en varias cantidades, calculó que el aumento en general fue de alrededor de un 20 por ciento.

En el caso de esa parte de Chiapas, se distribuye artículos de barro pintado, principalmente; además de San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo; mientras que de Puebla llega talavera y cerámica del Estado de México.

Esa clase de productos en Tapachula no hay mucha competencia, aclaró, y son de los pocos que las comercializan, «por eso no vamos a San Cristóbal a vender, porque hay demasiado”.

Son pocas las personas que valoran el trabajo que se tiene que hacer y por ello hizo un llamado a la población a consumir lo nuestro y evitar comprar las imitaciones hechas en China, porque el dinero se va para aquella nación del oriente, señaló. EL ORBE / JC