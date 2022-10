Advierte Diócesis de Tapachula Éxodo de Venezolanos Hacia el Soconusco

* Se Sumarán a los 7 mil que Deambulan en la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 25 de Octubre del 2022.- La Diócesis Católica en la región Soconusco, a través de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, confirmó este día que tal y como lo informó oportunamente Periódico EL ORBE, un gran éxodo de miles de migrantes de origen venezolano ya viaja hacia Tapachula y se encuentran a mitad de camino, además de otros grupos numerosos de varios países que buscan llegar a ese mismo destino.

El presbítero, César Augusto Cañaveral Pérez, responsable de la Dimensión y director del Albergue Diocesano Belén, dijo en entrevista para este medio de comunicación, que tienen el reporte una red de Centroamérica, «en la que nos han confirmado que ya vienen en camino esos miles de venezolanos que quieren ingresar a México».

Es muy difícil para ellos caminar en extremas condiciones y los impedimentos con los que se están encontrando, dijo, y por ello están implementando la estrategia de avanzar en pequeñas caravanas o grupos, que en el camino se van juntando o separando, según convenga.

Aún cuando ese albergue es sostenido económicamente por la Iglesia Católica, aclaró que dan cabida sin diferencia en las preferencias religiosas, e incluso la gran mayoría de los migrantes que llegan a esas instalaciones profesan otras creencias, como lo que suceden con muchos venezolanos.

«Aquí no es tema de religión, sino algo humanitario. De hecho es un albergue que está abierto para toda persona qué toca la puerta, mientras tengamos el espacio y podamos darles asistencia. Me atrevo a decir que el mayor porcentaje profesa otra religión y los católicos son minoría».

Actualmente hay en ese albergue más de 400 personas, entre ellos 180 niños acompañados por sus papás, ya que optaron por recibir solamente familias de diferentes nacionalidades, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela, que ya ocupan alrededor de un 30 por ciento, «porque antes llegaba uno que otro allá a lo lejos, pero ahora ya son demasiados que se han regado por todo el territorio nacional».

Sin embargo, consideró que se vislumbra un panorama en donde la problemática será aún peor, sobre todo por las reformas en las políticas migratorias de los Estados Unidos en torno a que aceptará, en el caso de los venezolanos, solamente a los que soliciten su ingreso de manera ordenada y legal, no indocumentada.

«El hecho de haberle cerrado las fronteras a Venezuela, está creando una crisis humanitaria, no solamente por parte de los oriundos de ese país, sino por todo el fenómeno migratorio. En Tapachula tenemos tal vez unos 7 mil venezolanos que andan deambulando, muchos de ellos buscando sus documentos, pero hay muchos más que está devolviendo los Estados Unidos que ahora se han convertido en una carga para México», apuntó.

Luego, se refirió a las mujeres embarazadas de cualquier nacionalidad que viajan en las caravanas, a quienes el Gobierno de México está obligado a atender, brindarle los servicios médicos gratuitos para que nazca el bebé y darle seguimiento, protección y alimentos, porque ya es un mexicano con todos los derechos.

La cifra de mujeres en proceso de gestación que están llegando a Tapachula podría ser muy grande y para ello puso como ejemplo que, tan solo en ese albergue, hay un promedio de 10 alumbramientos mensuales. EL ORBE / JC