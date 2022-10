Mujeres de Tapachula Inician Comercialización de “Flor de Muerto”

* Ante Proximidad de la Fiesta de Todos los Santos.

Tapachula, Chiapas; 26 de octubre del 2022.- Un grupo de mueres de la zona rural baja de este municipio decidieron aumentar su carga diaria de trabajo para colaborar con la economía familiar, y se han incorporado de manera exitosa a la producción de flores que durante década se han comprado en otras regiones del país, como el caso del Cempasúchil (o Flor de Muerto) y la Cresta de Gallo, muy cotizadas en ésta época del año.

Araceli Luga Juárez, productora de esa región, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, a una semana de la tradicional celebración mexicana a los difuntos, ya están cosechando y distribuyendo sus cultivos en los mercados. .

En su caso, indicó que sembró alrededor de cuatro hectáreas de ambas especies y que esperan que este proceso de venta sea mucho mejor que los dos años anteriores, luego de que la población ha entrado en la Nueva Normalidad, aprendiendo a convivir con la pandemia del Covid-19, con las medidas sanitarias posibles, pero con un aumento considerable en las actividades productivas.

Las tareas agrícolas para producir esas flores no son nada fáciles., inician en el primer tercio del año con la selección de las semillas y la compra de los fertilizantes, para después empezar a preparar la tierra «como si la estuviéramos acariciando», a sembrar y formar los almácigos, cuidarlos meticulosamente para que nazcan y crezcan; trasplantar a los terrenos, limpiar la maleza, fertilizar, cosechar, transportar y vender.

Su producto lo empezaron a distribuir en las últimas horas y en los días que sean necesarios para tratar de venderlo todo. Comenzaron con los vendedores en los mercados Soconusco, San Juan y General Sebastián Escobar y, si les queda algo de producto, el fin de semana lo distribuirán en tiendas y pequeños locales.

Recalcó que ya no sembraron más éste año porque los precios de los insumos se incrementaron demasiado, mientras que los productores no pueden aumentar sus costos en la misma proporción, porque entonces se corre el riesgo de que los consumidores ya no lo compren. EL ORBE / JC