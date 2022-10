Racionan Gas Doméstico en Chiapas por Atrasos de Pemex en la Entrega

* Hubo Aumento de Precios, Alrededor del 8%.

Tapachula, Chiapas; 26 de octubre del 2022.- Ante el malestar de los consumidores por un supuesto desabasto de gas doméstico, empresarios de ese sector aclararon que, de acuerdo a su versión, están racionando la venta por los atrasos de entrega por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Antonio Damiano Gregonis, director general de grupo Damiano, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, en torno a las ventas, en términos absolutos están en niveles igual que el año pasado, quizá con un pequeño aumento en alrededor de un dos por ciento.

Sin embargo, aclaró que no hay desabasto, «lo que está sucediendo es que la velocidad con la que Pemex nos está entregando el producto, es muy lenta y eso no nos permite -en algunas ocasiones- entregar cargas completas. Por ejemplo, en varias instalaciones no alcanzamos a llenar el tanque total (carros), porque nuestra responsabilidad está en atender a todos, y lo que hacemos es que lo vamos distribuyendo para que alcance para todos».

Aseguró que está garantizado el suministro, «aunque en algunas ocasiones nos vemos en la necesidad de racionar la cantidad que entregamos. Para nosotros representa un costo más elevado el tener que estar entregando pequeñas cantidades, pero lo hacemos con el fin de que todos tengamos acceso al producto».

En torno a los precios, reveló que, «tal como lo dio a conocer en su momento el gobierno, desde hace ya un año es controlado por la administración federal, de manera tal que su incremento no esté arriba de la inflación, entonces en algunas semanas sube un poco y en otras baja de acuerdo al mercado internacional. En el promedio anual actual hay un alza de alrededor de un por ciento».

Adelantó que en cada trimestre final del año aumenta la demanda del producto, luego de la llegada de mucha gente que retorna a pasar las fechas con sus familiares, turistas y estudiantes, por lo que crece la población de manera temporal y por ende el consumo en alrededor de un 5 por ciento con relación al resto del año. EL ORBE / JC