Panteones de Tapachula Listos Para Recibir Visitantes en Día de Muertos

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre del 2022.- Con motivo del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Tapachula anunció que los Panteones Municipal y Jardín se encuentran listos para recibir a los visitantes este 01 y 02 de Noviembre, por lo que se montará un operativo especial para garantizar la integridad de las personas y propiciar una sana convivencia en esos días.

El secretario de Servicios Públicos Municipales, José Arturo Rojas Cárdenas, detalló que de acuerdo a las instrucciones de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, fueron semanas de trabajo para mantener los panteones en óptimas condiciones con la intención de recibir a más de 30 mil visitantes sobre todo los primeros días de noviembre.

Mencionó que en este operativo participan las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPCM), con sus Direcciones de Protección Civil y Tránsito y Vialidad, Salud, Educación y Cultura, COAPATAP, entre otras instituciones como los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), Cruz Roja Mexicana y Policía Estatal Fronteriza, “todos estrechamente coordinados para garantizar a los visitantes una estancia tranquila y ordenada”.

Aseveró que parte de los trabajos consistieron en poda de árboles, maleza, levantamiento de basura orgánica además de pintura y rehabilitación en áreas cercanas al panteón Jardín, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) que también se sumó a las acciones de embellecimiento de los cementerios a cargo del Ayuntamiento tapachulteco.

Rojas Cárdenas dio a conocer las recomendaciones a la población que visitará los cementerios luego de dos años que esta actividad se suspendió debido a la presencia del Covid-19 entre las que destacan: evitar ingresar e ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes, no portar armas de fuego o punzocortantes, no llevar mascotas, respetar los horarios de acceso y salida de siete de la mañana a cinco de la tarde, respetar los filtros sanitizantes, no utilizar agua en floreros, levantar la basura y depositarla en los contenedores dispuestos en puntos estratégicos del cementerio.

Otras recomendaciones -dijo Rojas Cárdenas-, son apagar velas o veladoras al momento de retirarse y cuidar de niños y adultos mayores para evitar caídas que puedan poner en peligro su integridad física.

El titular de Servicios Públicos dijo que como parte de la seguridad, personal de SSPyPCM revisará bolsas y morrales al ingresar a los panteones por lo que pidió la colaboración de la población, además de que exhortó a los automovilistas respetar las áreas de estacionamiento “para ello se van a cerrar las calles aledañas a los panteones Municipal y Jardín, por lo que se recomienda mantener sus precauciones”.

Comentó que las corporaciones policiacas de los tres órdenes de Gobierno mantendrán rondines de vigilancia al interior de los panteones para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes llegarán a visitar a sus familiares.

Señaló que también se desarrollarán actividades artístico culturales en el panteón Jardín para toda la familia.

Finalmente, exhortó a los visitantes a respetar las recomendaciones emitidas por las autoridades para seguridad y tranquilidad de todos los asistentes.