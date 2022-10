Productores de Café Temen Pérdida de Cosechas por Falta de Jornaleros

* Solicitan Ayudas Técnicas al Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre del 2022.- Uno de los nuevos problemas al que se enfrentan los productores de café y el campo de manera general en Chiapas, es que el Gobierno Federal se ha olvidado de las cuestiones técnicas, que es fundamental.

Así lo consideró Marco Antonio Suárez Vargas, representante de la asociación “El Progreso de Chiapas”, quien explicó que el agricultor se olvida que debe destinar recursos para abonar sus cultivos o combatir las plagas.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, se refirió al caso del café, en donde insistió culpar a los agricultores de que se han olvidado del trabajo cultural y como consecuencia, la Roya se ha disparado y ha invadido los cafetales, y si el grano no se corta a tiempo, se va a registrar una merma cuantiosa en la producción.

Otro problema, dijo, es que no hay mano de obra para cosechar al aromático grano, en virtud de que los guatemaltecos dejaron de asistir a las fincas cafetaleras ya que el cambio de la moneda no les favorece en este caso, y por lo tanto, al no haber quién corte el café, se va a perder el 50 por ciento de la producción.

Añadió que, para el próximo año, si no se le da una buena atención ahora a la plantación enferma de Roya, y si tampoco se tiene el apoyo técnico por parte del Gobierno Federal, se avizora que habrá una catástrofe total en ese cultivo.

Puntualizó que la cosecha ya está encima, pero lamentó que no hay jornaleros disponibles para el corte.

Comentó que hay migrantes en la Ciudad de Tapachula, pero ellos quieren estar en la zona urbana y no en el área rural, además, prefieren pedir limosna y no trabajar. EL ORBE / Nelson Bautista