Aumenta 40% Envenenamiento de Perros y Gatos en Tapachula

* En Chiapas el Maltrato Animal no Está Tipificado como Delito.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre del 2022.- Desde el inicio de este año, en diversas colonias de esta Ciudad se han dado cuenta de que de la noche a la mañana aparecen muertos por posible envenenamiento, tanto gatos como perros de la calle, sin que se sepa quién es el responsable.

De esa forma lo denunció Lilia Chong Quero, de la fundación «Perritos de la Calle», de esta Ciudad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE manifestó que esas acciones de matar a los animales se han incrementado como en un 40 por ciento, y aunque se han hecho denuncias ante las autoridades, asegura que nada se ha hecho al respecto.

Las denuncias ha sido de las comunidades El Carmen Fonhapo, mercado Soconusco, Antiguo Aeropuerto, La Victoria, Indeco Cebadilla, San José El Edén, Los Reyes, Santa Clara, y que de manera coincidente el modus operandi ha sido poner veneno en alimentos y los dejan en las banquetas o en las calles, señaló.

Añadió que, según su versión, el Estado de Chiapas es uno de cuatro donde el maltrato animal no está tipificado como un delito, y por lo tanto, no se puede castigar en forma severa a quien mate a los animalitos por la vía del envenenamiento.

Sobre este asunto, indicó que un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, de Tuxtla Gutiérrez, propusieron al Congreso del Estado una iniciativa para que se tipifique como delito el maltrato animal, en Chiapas.

En tanto, detalló, la población puede denunciar el maltrato animal. Por ejemplo, cuando alguien castiga cruelmente a su mascota o no le da de comer, la tiene constantemente en el sol, bajo la lluvia, o en condiciones inapropiadas. EL ORBE / Nelson Bautista