Sin Promoción y Difusión Turística la Zona Arqueológica de Izapa

* Ni el Ayuntamiento de Tuxtla Chico se Preocupa por Darla a Conocer.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2022.- Hace falta de parte de las autoridades municipales y de los organismos rectores darle más difusión y promover todo lo relacionado a la cultura maya que dio origen a estos pueblos, y sacar del abandono en que se encuentra la Zona Arqueológica Izapa, en Tuxtla Chico y otras representaciones que están en otros municipios».

Así lo consideró, Israel Ramos Martín, representante de Casa Izapa, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE señaló que es importante difundir todo lo que representa ese lugar y lo que tiene que ver con la cultura maya, para que más gente se interese y acuda a esos sitios a conocer los vestigios que hablan por sí solos sobre la forma de vida que tuvieron los primeros pobladores, hace ya muchísimos años.

Agregó que actualmente la importancia que le están dando de parte de algunas comunidades es muy poca, mientras que hay grupos que han estado trabajando e investigando, pero que son sociales, y que ellos, como grupo independiente, tratan de no solo de rescatar la información, sino darle difusión a través del arte para poder llegar a otras instancias, como las escuelas, a los niños, a los maestros.

Añadió que desafortunadamente han llegado a la zona muchas personas que no son de la comunidad, y que muestran interés, pero por parte del ayuntamiento no se ha visto absolutamente nada, ya que se han concretan a dar permisos para que gente de fuera pueda hacer investigaciones y se llevan a sus países o a sus lugares toda la información recogida.

Lamentó que el gobierno federal y el municipal no apoyan en nada a los grupos independientes que se han dedicado a recabar información de la Zona Arqueológica Izapa. EL ORBE / Nelson Bautista