Migrantes Huyen de Las Dictaduras Que Han Impuesto Sus Gobiernos

* Señalan Colegiados en Derecho.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2022.- «Hoy en la frontera sur de Chiapas hay un éxodo tremendo que se deja sentir con la presencia de miles de migrantes de muchas nacionalidades, que huyen de sus gobiernos socialista y comunista, así como de las dictaduras que han hecho del cargo público un botín y han desaparecido la democracia con el uso de la fuerza y el poder»,

Así lo consideró, Manuel de Jesús Márquez González, doctor en derecho y miembro del Colegio de Abogados del Soconusco, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE, manifestó que los mismos migrantes han externado que tienen que escapar de sus autoridades que llegaron al frente de la política nacional por el sufragio, pero que después se convirtieron en tiranos que imponen sus ocurrencias, sin importar que se tenga que pisotear al pueblo.

Puso de ejemplo a Nicaragua, que según su versión basada en la narración de los migrantes, que están en el poder desde hace cuatro administraciones los que derrumbaron a los Somoza, pero que ahora ostentan el poder como si fuera un coto familiar.

Añadió que aducen que también huyen porque en sus países hay carencia de vivienda, alimentos, salud, educación, seguridad, servicios públicos, y de lo más indispensable para vivir con tranquilidad, y que por eso tienen buscar mejores horizontes, o quedarse a morir

«Todas esas miles de personas que sufren esos gobiernos dictatoriales, hoy las tenemos en suelo mexicano, aprovechando la política internacionalista o de abrazar a todo. Ver de qué manera que los mexicanos los mantengan, les den servicios gratuitos de salud, alimentación, educación, recursos económicos regalados y demás que no se atrevieron e sus países por temor de sus vidas», apuntó

En ese mismo sentido recalcó que, «como en esos países fascistas ya no existe la democracia, los migrantes o los que huyen de su lugar de origen, llegan a territorio mexicano porque buscan la comodidad o la oportunidad de proveerse de lo necesario con el dinero que aporta cada uno de los mexicanos con sus impuestos, y no de los bolsillos de los políticos que plácidamente lo reparten».

Reconoció que la llegada de esas movilizaciones, con la complicidad de las autoridades, ha generado en Tapachula y municipios aledaños pérdidas económicas, solamente comparables con lo ocurrido durante lo crítico de la pandemia, y un aumento en los niveles de inseguridad e delitos graves, como la extorsión. EL ORBE / Nelson Bautista