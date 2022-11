Campesinos de Chiapas ya no Cultivan Frijol y Maíz Para Comercializar

* Ahora Sólo Producen Para Autoconsumo

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2022.- Por falta de terrenos aptos, agricultores dejaron de sembrar frijol y maíz en sus parcelas que se ubican en la zona rural de este municipio de, en virtud de que sus predios están cultivados con café principalmente, así como otros cultivos, entre ellos el plátano, cacao, naranja y ahora el rambután.

Así lo dio a conocer, Alberto Ordoñez Vázquez, habitante del ejido Independencia, en Tapachula, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE manifestó que la mayoría de los campesinos tienen sembrado el aromático grano en sus distintas variedades desde hace décadas, y ya no quedó espacio para más. “Nosotros quisiéramos sembrar frijol y maíz, pero no tenemos dónde”, dijo.

Agregó que antes, tanto él como sus vecinos sembraban entre extensiones de terreno con maíz, y también agregaban frijol de vara. Toda la producción que lograban, dijo, era para el consumo de la familia, porque estos productos son importantes en la alimentación de los campesinos.

Añadió que ahora siembran unas dos cuerdas de frijol negro, pero esto no es como para pensar que les va a alcanzar para mucho tiempo, sino para que se ayuden un poco.

Comentó que afortunadamente en Chiapas los terrenos son excelentes para la siembra de productos alimenticios, por lo que considera que lo que hay que hacer es aprovechar al máximo esta potencialidad, sobre todo ahora que la canasta básica ha subido de precio exorbitantemente, y que le pega duro a la bolsa de la gente del campo y al resto de la población en el país. EL ORBE / Nelson Bautista