Promueve Tribunal Federal la Prevención de la Violencia Laboral Contra Mujeres

* Señala la Magistrada Mónica Güicho.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2022.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) se sumó a los esfuerzos que se hacen en México para l prevención de la violencia laboral contra las mujeres, incluyendo el acoso y el abuso sexual, anunció, Mónica Güicho González, magistrada federal y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de esa instancia.

Entrevistada por el rotativo EL ORBE poco después de su participación en la conferencia «Violencia y Acoso Sexual», celebrada en el Centro de Integración Para Mesoamérica, al sur de la ciudad, dijo que las materias que manejan son jurisdiccionales y debe entenderse la solución de juicios cuando hay conflictos. «Sin embargo, creemos que el aspecto preventivo del conflicto es mucho más importante en este momento y que atañe a todos»,

En torno al tema, precisó que están involucrados todos, es decir, los poderes ejecutivo, el legislativo y los tribunales del judicial, y en éste último caso, sin descuidar la resolución de las controversias laborales entre los trabajadores y el estado, como lo establece la Constitución Política en el artículo 123 apartado B.

En el caso de ésta gira de trabajo, recalcó que es muy importante difundir la ratificación por México, a través del Senado de la República, del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es la instancia qué se encarga de establecer normatividad a nivel mundial para la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores, además de otros aspectos relativos a la prevención de la violencia y el acoso.

Acompañada de la diputada local, Rocío Cervantes Cancino, presidenta de la Comisión de la Relaciones Públicas del Congreso del Estado, recalcó que es muy importante hacer la distinción de cuál es el flagelo qué afecta a la mujer en el tema de la violencia y el acoso.

Por eso destacó que la lucha por la igualdad que ha venido impulsando la mujer en este ámbito del trabajo, las sindicalistas, han dado como resultado normas cómo esas, no solo para ellas, sino para todos en general, y con ello se extiende la protección al mundo laboral, en las que se incluyen a estudiantes, pasantes, personas en proceso de formación y que aún no han concluido sus contratos laborales, visitantes, entre otros.

Al preguntarles sobre el supuesto incremento de denuncias por esos delitos, indicó que tiene que ver con el establecimiento de mecanismos que atienden a las víctimas, «porque si no estamos conscientes de cuál es tu derecho, entonces a veces llegamos al extremo de que se normaliza la violencia. Ocurre que a mayor difusión y conciencia de los derechos humanos, es natural que haya más quejas»,

Insistió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad cuáles son esas categorías sospechosas que hay que proteger, entre ellas el que nadie puede ser discriminado por razón de género; tampoco por ser persona con discapacidad, por color de piel, raza, preferencias ideológicas, entre otras. EL ORBE / JC