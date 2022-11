Solo 3 de Cada 10 Vehículos que Circulan en Chiapas Cuentan con Póliza de Seguro

*Conductores Están Expuestos Ante Algún Accidente.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2022.- De cada diez vehículos que circulan en Chiapas solamente tres cuentan con pólizas de seguros, y la mayoría de los que cuentan con ello es porque las mismas leyes obligan a los propietarios, como al transporte público o porque a la hora de adquirirlos ya vienen integrados.

Manuela Bonilla Núñez, gerente de la empresa The Manues Seguros, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que ese servicio lo que hace es proteger la estabilidad financiera, porque cuando hay un accidente, están involucrados otras personas y no cuentan con el respaldo de una aseguradora, en automático van a tener que responder por los daños que se causaron, incluidas las lesiones, una invalidez o hasta la muerte, «y eso te puede salir carísimo».

Para mala fortuna «en México es muy poca la cultura del seguro, lo vemos como un gasto y nunca como una inversión, cuando debería ser al revés», dijo.

En el caso de los municipios de la región Soconusco y de la Frontera Sur de Chiapas, indicó que es aún menor la cultura de contar con un seguro, porque circulan muchos vehículos americanos que los compraron en la localidad, los legalizaron, pero no los aseguran, con la justificación de que solo es para el uso rural.

Mientras, recalcó, desde hace varios años hay varios países en el que es obligatoria la contratación de un seguro, incluso vigilar la vigencia de los mismos, porque en la mayoría de las veces se emite la póliza, pero no las pagan.

Reconoció que muchos adoptan esas medidas luego de que pagan, pero no les ocurre ningún accidente en un año y consideran que es un gasto innecesario, pero es una protección que está ahí, para cuando se necesite.

Recordó que, durante lo más crítico de la pandemia del Covid-19, gran parte de la población compró seguros para gastos médicos, pero que los canceló al mejorar la situación en matera de salud, cuando eso es un error.

Aceptó que el protocolo administrativo para el pago en caso de un siniestro a veces es un largo proceso, pero por fallas del propio cliente al llenar con errores la póliza, y que al final de cuentas tiene que haber un juicio de por medio, y en caso de fallecer el contratante, debe dejar un testamento con los beneficiarios. EL ORBE / JC