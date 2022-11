Maras Salvatruchas Aplican «Cobro de Piso» a Trabajadoras Sexuales en Tapachula

* Existen Once Denuncias Formales y Siete Detenidos (Autoridades no han Dado a Conocer Quiénes Son).

Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2022.- Las asociación altruista para la atención de grupos vulnerables «Brigadas Callejeras», confirmó al rotativo EL ORBE que bandas delictivas empezaron a aplicar el «cobro de piso» a las trabajadoras sexuales en Tapachula y que por ello presentaron sus quejas ante las autoridades, se implementaron acciones y hasta ahora han sido detenidos siete supuestos involucrados.

Cristian Gómez Fuentes, responsable de esas oficinas en Tapachula, señaló que se empezó a dar esa extorsión diaria a las mujeres que ejercen esas actividades, sobre todo en el centro de la ciudad, y que por ello fueron canalizadas las denuncias de las víctimas en tiempo y forma.

Dijo que esas actividades ilícitas de parte de bandas de la delincuencia comenzaron, al menos en ese sector de la población, alrededor de hace tres meses y que eran supuestos migrantes que militan en la Mara Salvatrucha 13 y en la Barrio 18, que les exigían el pago.

Las sexoservidoras que estaban siendo extorsionadas de esa manera tenían mucho miedo de presentarse a denunciar los hechos ante las autoridades, por miedo a las represalias.

Según su versión, esa organización recibió once denuncias por esas causas, de pare de personas que no las dejaban trabajar si no pagaban las cuotas

Por eso, Brigada Callejera y Derechos Humanos intervinieron ante las autoridades para contrarrestar ese flagelo con diversas acciones, incluida la identificación y detención de los presuntos inculpados. El cobro era por estar en determinado punto de la calle o la banqueta.

Gómez Fuentes aprovechó para presentar por primera vez, «un libro que fue redactado en México, al que están obsequiando a las trabajadoras sexuales para que conozcan y puedan ejercer sus derecho y defenderse para no sufrir de violencia de género que cada una padece por el simple hecho de ejercer ese oficio».

«Muchas sufren de violencia económica o física, incluso de sus propios familiares o por parte de padrotes y madrotas. Acá en Tapachula hemos podido erradicar un poco ese tema, que no les cobren «cobro de piso», que vengan y se quejen cada vez que alguien las quiera extorsionar», indicó. EL ORBE / JC