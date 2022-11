De Suma Importancia el Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez»: Cocoparci

* Abona a Ejercitar la Mente de los Jóvenes.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2022.- Para el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la región del Soconusco, el Gran Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez», In Memoriam, impulsado y patrocinado por rotativo EL ORBE y el Hotel Cabildo´s, es de suma importancia para la sociedad en Chiapas, sobre todo para la niñez.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente regional del organismo, dijo, en el marco de la celebración de la 35 edición de ese evento que se llevará a cabo este fin de semana en la localidad, que el deporte ciencia es una herramienta para alejar a los menores de edad de las drogas, la ociosidad y los malos hábitos que no son productivos y no traen ningún beneficio para su desarrollo.

«No es un simple juego. Se requiere de pensar y tener estrategias para realizar las mejores jugadas, no es nada más dedicarse a mover piezas y tampoco para reducir la mentalidad para ver solamente a lo que está sucediendo. Este torneo no debe faltar nunca en Chiapas, y felicito a los organizadores, en especial a EL ORBE, que cada año lleva a cabo este certamen de prestigio nacional»

Opinó que el evento debería ser imitado por otras organizaciones, a fin de que se hicieran de manera constante, «ya que desvía a la juventud de pensar en otras situaciones qué los perjudican únicamente. Esto los hace dedicarse a una cosa que será de gran provecho para ellos».

Recalcó que, al llegar a 35 años consecutivos de estarse realizando y que incluso ni la pandemia lo pudo detener, quiere decir que hay muchas personas de todas las edades deseosas en participar y la tradición de la Editora en impulsarlo en beneficio de toda la sociedad. EL ORBE / JC