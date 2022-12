Tapachula es la Casa del Migrante más Grande de México: Abogados

* Exigen que se Aplique la Ley en Contra de Infractores.

Tapachula, Chiapas; 03 de Diciembre del 2022.- Un grupo de abogados se pronunció este día en contra de la «impunidad republicana» con la que se conducen miles de indocumentados en Tapachula y la violación permanente a las leyes mexicanas.

Aurelio Bartolón Verdugo, en voz de ese grupo de profesionales del derecho, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, «Tapachula no solo ha quedado abandonado por parte de las autoridades federales, sino que ahora se ha convertido en la casa del migrante más grande del país».

En la entrevista puso como ejemplo al mismo Parque Central “Miguel Hidalgo”, en donde las familias ya no llegan, “aún cuando era nuestro centro recreativo más importante. El primer cuadro de la ciudad está invadido por un pueblo que no es el nuestro, con costumbres distintas y su vendimia que instalan en donde les plazca».

Lamentó que hasta los propios lustradores de calzado que se ubican en la plaza principal de manera histórica, fueron desplazados y esos espacios hora son ocupados por cambiadores de moneda, a plena luz del día, a pesar de que se trata de una evasión fiscal en la que pudiera estarse cometiendo lavado de dinero de dudosa procedencia.

Por esos motivos, reconoció, hay un malestar cada vez más generalizado entre la sociedad, «porque nuestras autoridades federales han dejado tirado al municipio. No les interesa Tapachula, solo los migrantes».

También se refirió al comercio informal que asegura los extranjeros han desbordado en la localidad, «ya que se instalan en las calles y banquetas, para vender lo que quieren».

Indicó, a razón de propuesta ciudadana, que el Gobierno Federal no fomente la impunidad o una ley parcial. Por lo contrario, que la haga cumplir sin excepciones de ningún tipo.

Opinó que la Constitución Mexicana establece que los extranjeros que no puedan comprobar su legal estancia en el país y no estén en trámites de regularización, sean repatriados de inmediato, «porque no debe de haber tolerancia y se debe de velar por los intereses de los mexicanos».

Incluso reconoció que «es una situación de vergüenza y risa el hecho de que miles de extranjeros que entran todos los día de manera irregular al país desplieguen sus banderas en territorio nacional, canten sus himnos, marchen en caravana y pasen burlándose frente a la Guardia Nacional y de empleados federales, y nadie les dice nada”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello