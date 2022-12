Es Vergonzoso Festejar Alza en Remesas por Migración a Falta de Oportunidades

* Sostiene Ex Presidente de la COPARMEX.

Tapachula, Chiapas; 04 de diciembre del 2022.- Luego de que el gobierno federal hizo alarde en el aumento histórico de las remesas que llegan de los Estados Unidos, empresarios de la frontera sur de Chiapas consideraron que es una vergüenza festejarlo, cuando es producto de los mexicanos que han migrado a falta de oportunidades en su país.

Rafael Rojo Galnares, ex presidente de la Coparmex en la región Soconusco, dijo en entrevista ara el rotativo EL ORBE que el flujo de esos recursos de origen extranjero se va a seguir incrementando, «ya que la situación del país así lo ha venido provocando, porque todos los connacionales que no encontraron oportunidades o espacios para desarrollarse, han tenido que emigrar o por cuestiones de seguridad».

Asimismo, que eso quiere decir que estamos fallando en no poder dar las oportunidades a nuestros paisanos para que se desarrollen, aunque el lado positivo de esos yerros en la política es que llegan dólares del extranjero, y eso ha ayudado a mantener estable el tipo de cambio.

Reconoció que otros factores exteriores a las decisiones que se toman en el interior al país, como los problemas en China, ha provocado aumentos en las exportaciones mexicanas.

«Es lamentable el crecimiento de las remesas, porque se trata de mexicanos que se han tenido que ir de su país en busca de trabajo, del sustento de su familia y enviar dinero para que pueda sobrevivir, Eso es muy triste que estemos festejando que nuestra gente no pueda producir aquí, que no somos capaces de crecer nosotros mismos y que aplaudamos a toda la gente que se tuvo que ir por falta de oportunidades», detalló el empresario.

En vísperas de llegar al 2023, calculó que habrá un incremento en las divisas (incluyendo éste diciembre) en alrededor de un 25 por ciento en la recuperación de divisas y por la llegada de aquellos que regresan a sus casas a ver a sus familiares o en plan de paseo.

Indicó que esos recursos del extranjero vienen regularmente de los Estados Unidos, porque es la nación a donde han migrado la mayoría de los mexicanos, seguido de Canadá.

Puntualizó que antes la economía de México dependía del petróleo, pero ahora de las divisas, pero que son recursos que llegan al país solo para que las familias sobrevivan y no para generar desarrollo. EL ORBE / JC