Transportistas Paralizan Nuevamente sus Actividades por “Cobro de Piso”

* Delincuentes Amenazaron con Atentar Contra Varios Choferes de Cacahoatán, si no Pagan las Cuotas Semanales que les Establecieron.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2022.- Por segunda ocasión en una semana, cientos de unidades del servicio público paralizaron sus actividades en los municipios de la frontera sur de Chiapas, luego de que este viernes recibieron amenazas por parte del crimen organizado de que matarían a varios choferes si el gremio no paga las cuotas semanales, llamadas popularmente «cobro de piso» o «impuesto de guerra»

Los llamados de los extorsionadores se hicieron directamente al comenzar el día a la empresa Transporte Ahuacatlán, también conocidos como «Garrobos», con sede en el municipio fronterizo de Cacahoatán, por lo que de inmediato cancelaron sus servicios y cerraron la terminal.

Por temor a que cumplieran sus amenazas y que las unidades sufrieran algún atentado, los choferes y concesionarios decidieron ocultar los vehículos en domicilios particulares y bodegas.



Mientras que, en otro casos, optaron por llevar cientos de colectivas a la Terminal de Corto Recorrido (TCR) ubicada en el centro de Tapachula, la cuales quedaron estacionadas en larguísimas filas, y los conductores se retiraron de inmediato, aunque se desconoce si retornaron a sus viviendas o a otros lugares para ocultarse.El servicio que brindan todos los días permite tener un enlace terrestre entre los siete municipios que conforman esta región fronteriza, donde Tapachula es el punto neurálgico de arribo y retorno.El martes, los transportistas habían hecho algo similar luego de que personas armadas llegaron hasta la terminal de la empresa Unión y Progreso, también en Cacahoatán, para asaltar a los conductores y pasajeros, y de paso anunciarles que a partir de la fecha tendrán que pagar el «cobro de piso».Ese mismo día, los agraviados sostuvieron una reunión con las autoridades, con quienes se acordó colocar elementos policíacos en las terminales, redoblas la vigilancia en las carreteras de la región y profundizar las investigaciones sobre esos hechos, además de que se rinda un informe sobre las causas por las que la Policía Cibernética no está dando resultados, o a qué se dedican ahoraEste viernes los transportistas convocaron a una reunión general a realizarse en las próxima horas en la localidad, para tratar el punto las extorsiones y las acciones a seguir, aunque adelantaron que no regresaran al servicio ordinario en tanto no se garantice la seguridad de los concesionarios, choferes y usuarios, ante esas amenazas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello