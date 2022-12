Advierte Infonavit que Trabajadores Pagarán Más en Viviendas por Incremento en Salarios

*Concede Tres Semanas Para Realizar Cambios .

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2022.- En virtud de que miles de créditos para viviendas que fueron otorgados por el Infonavit están valuados en Veces Salarios Mínimos (VSM) y que éste aumentará 20 por ciento a partir del 1o de enero por disposición del Gobierno Federal, la dependencia hizo un llamado a los derechohabientes para hacer un cambio para que no sufran un aumento considerable en las mensualidades y monto total a pagar.

Rocío Terán Cruz, delegada del Infonavit en Chiapas, dijo en entrevista para EL ORBE, que para cerrar este 2022, han puesto en marcha cuatro acciones muy importantes, en donde la primera de ellas va dirigida para todos aquellos trabajadores que tienen un crédito tradicional en VSM.

Según dijo, esas familias van a poder convertir sus crédito a Pesos, al momento de hacerlo van a tener grandes beneficios como el detener el crecimiento de las deudas cada año con el cambio del salario mínimo; van a tener una mensualidad fija en moneda nacional que no va a cambiar durante la vida restante del préstamo, y tendrán la certeza del mes y el año en el que liquidarán su adeudo.

Con la modalidad de un crédito en Pesos, el trabajador con toda confianza va a poder hacer abonos a capital en cualquier momento para poder disminuir ese plazo, que ya va a tener del tiempo en el que terminaría de pagar, con la aclaración de que van a respetar los periodos ya establecidos con el beneficiario.

Anunció también el incremento del monto del crédito, porque antes prestaba hasta 2 millones 200 mil Pesos y a partir de este mes ya puede obtener un trabajador hasta 2.4 millones, eso es muy importante, para adquirir una vivienda que cumpla las condiciones y características que una familia prácticamente necesita en este espacio para vivir.

Asimismo, se amplió la edad para que se pueda obtener un crédito y se pueda comprar una vivienda nueva, una existente o un terreno, incluso para mejorar la casa en la que actualmente viven.

Ahora podrán adquirir esos recursos hasta los 70 años, cuando antes era de 65 como máximo, «y eso nos da mucho gusto, porque hay personas que están en el periodo de retiro, pero que siguen trabajando y teniendo con esta oportunidad los mismos derechos que cualquier otro.

De igual forma, que a través de crédito de Mejoravit, ya se puede utilizar para modificar o remodelar la vivienda de un familiar, como los papás, hijos, o un adoptivo, incluso parientes cercanos y no necesariamente la vivienda del trabajador que tiene el préstamo hipotecario, en hasta un plazo de 48 meses.

Calculó que en Chiapas hay unas 20 mil familias con créditos de vivienda que son sujetas a poder hacer la conversión de VSM a pesos. EL ORBE / JC