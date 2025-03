Motociclistas Realizarán Rodada por una Buena Causa Social

*Recaudarán Juguetes Para el Día del Niño.

Tapachula, Chiapas, 10 de marzo de 2025.- «Rodada Tapachula», un grupo de motociclistas comprometidos con el bienestar social, está desafiando los estereotipos negativos asociados al motociclismo.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Luis Trujillo Chaca, integrante del grupo, destacó que la principal misión del colectivo es realizar eventos benéficos que tengan un impacto positivo en la comunidad de Tapachula.

Siempre hemos sido un grupo que se da a conocer por ayudar a la sociedad. Queremos cambiar esa imagen negativa que se tiene del motociclismo, de los asaltos y todo eso que ha perjudicado a nuestra sociedad.

A pesar de los prejuicios y la estigmatización a los que se enfrentan, «Rodada Tapachula» ha logrado ganarse el apoyo de la comunidad, destacándose en eventos como el Juguetón, donde recolectan juguetes para niños necesitados. Trujillo agregó que en cada evento no solo participan miembros del grupo, sino también personas ajenas a los clubes que se suman con el fin de apoyar la causa.

En los eventos que hemos hecho, se han reunido personas que no pertenecen a ningún club, pero que nos han apoyado», señaló.

El grupo tiene previsto realizar un nuevo evento el próximo 25 de abril, para el cual se publicará un folleto con información detallada sobre cómo participar y contribuir. «Lo que más pedimos es un juguete».

Además de estos eventos, «Rodada Tapachula» organiza actividades como las Ruedas del Terror y las Ruedas Navideñas, que han contado con el apoyo de otros clubes de motociclistas y personas independientes.

Trujillo agradeció especialmente la colaboración de clubes como Chinita y la participación de personas como Nacho, Paola y César Bulldog. Realmente hay mucha gente que nos ha apoyado año con año», expresó.

El grupo se siente agradecido por el respaldo de la comunidad y está comprometido a seguir trabajando para cambiar la percepción del motociclismo, buscando siempre contribuir al bienestar de Tapachula. «Queremos cambiar esa idea de la sociedad, de que no todos somos iguales», concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista