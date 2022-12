Cierran Alrededor de Cien Empresas Agremiadas a la Cámara de Comercio en Tapachula

*No Sobrevivieron a los Daños Colaterales de la Pandemia

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre del 2022.- Para el sector empresarial en la localidad, este año ha sido de muchos cambios, ya que a partir del inicio de la pandemia, muchos comerciantes se vieron en la necesidad de innovar y de evolucionar, pero desgraciadamente no todos tuvieron esa oportunidad debido a los escollos que ha representado hasta ahora el Covid-19, Y tuvieron que cerrar unas negociaciones al no soportar el mal momento.

Así lo dio a conocer Hernán Betanzos Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios Turísticos (Canaco Servitur) de la localidad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que, de los 480 agremiados que conforma el padrón de ese organismo, por lo menos el 20 por ciento no pudo seguir abierto al público debido a la pandemia y sus daños colaterales.

Están en espera del cierre de este año, el cual aún se ve prometedor, añadió.

Citó, por ejemplo, la celebración a la Virgen de Guadalupe, lo cual ha dejado una importante derrama económica en el comercio local y está permitiendo la reactivación economía.

De igual forma, se refirió a los turistas de Guatemala, quienes están llegando a Tapachula en plan de compras, de entretenimiento, y a consumir, razón por la cual han tenido reuniones con el Cónsul de Guatemala así como con las autoridades locales, con el propósito de que a los visitantes se les brinden las mejores atenciones.

Manifestó que dentro de las estrategias de innovación en los negocios, se llegó a la conclusión de que había que hacer uso de las plataformas digitales, con la finalidad de promover y llegar hasta los clientes e incrementar las ventas de los productos a través de estos espacios. EL ORBE / Nelson Bautista