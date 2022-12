Mil 400 Accidentes Atendidos en lo Que Va Del Año en Tapachula: Grupo SAE

* La Mayoría por Conductores en Estado de Ebriedad.

Tapachula, Chiapas; 14 de diciembre del 2022.- De acuerdo al segundo comandante operativo del Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), José Domínguez, grupo, de enero a lo que va del año han atendido en la localidad alrededor de mil 400 accidentes de diversos tipos.

En entrevista para el rotativo EL ORBE señaló que en la primera quincena de este mes ya se habían contabilizado 70 de ellos, pero que prevén habrá un aumento considerable con relación a periodos anteriores, cuando han contabilizado hasta cien al mes.

Según sus datos, hay un aumento de casos e personas que manejan bajo los influjos del alcohol, y que son ellos los que comúnmente protagonizan los accidentes automovilísticos; seguidos por motociclistas y atropellados.

Por ello recomendó que, si toman bebidas embriagantes, no manejen; en el caso de los motociclistas siempre usar chaleco y casco, ya que con eso pueden seguir salvando la vida; respetar los límites de velocidad y recordar que, aun cuando ya estamos en diciembre, sigue lloviendo.

También hizo un llamado a la población en general para participar en sus donaciones en los boteos que hacen, «ya que somos una asociación civil sin fines de lucro, no dependemos de gobierno, y no tenemos otros apoyos».

Con respecto a lo ocurrido este año, precisó que el 50 por ciento de los accidentes en el municipio han sido de automovilistas; un 40 de motociclistas y el restante de atropellados. EL ORBE / JC