Rosy Urbina Participa en el Foro “Mujeres en Movilidad en la Frontera”

* Acuerdan Atención del Fenómeno Migratorio Desde la Perspectiva Humana.

Ciudad de México; 14 de diciembre del 2022.- La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, reconoció la suma de esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para atender el fenómeno migratorio desde una perspectiva de género, al participar en el foro organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Durante su participación la alcaldesa tapachulteca destacó la trascendencia de las sinergias institucionales que se han desarrollado y logrado con diversos organismos federales y estatales gracias al proyecto especial “Género y Migración”, dar pasos firmes y brindar mejores condiciones de bienestar para niñas, adolescentes y mujeres en contexto de movilidad, “logrando también una nueva visión de la población local en torno al fenómeno poblacional que seguimos y seguiremos viviendo”.

Con la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gasman, de Belén Sanz Luque, de ONU Mujeres; Ruth Villanueva, directora general de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración, Fana Graber Ladek, representante de la Organización Internacional para las Migraciones y María del Carmen Pozo, directora de Ecosur; entre otras personalidades.

Urbina Castañeda ponderó las estrategias que el Ayuntamiento de Tapachula, ha diseñado, fortalecido con el respaldo de las instituciones de los gobiernos federal y estatal para atender el fenómeno migratorio desde la perspectiva humana, sensible, solidaria, empática y sorora del presidente Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Destacó que el gobierno municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF), de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal entre otras secretarías se ha sumado con mucho entusiasmo brindando espacios físicos para la atención psicológica de adolescentes y con el apoyo de personas del Programa de Emergencia Social de la Secretaría de Bienestar, “quienes incorporaron intérpretes de creole-español y promotoras para apoyar en las tareas de difusión y comunicación con la población objetivo”.

Enumeró los programas enfocados a la atención de las niñas y mujeres en condición de movilidad así como a la población local a fin de generar sinergias y empatías hacia una situación que si bien no es exclusiva del municipio de Tapachula “más del 40 por ciento del total de los solicitantes de la condición de refugiados son mujeres, mientras que el 26 por ciento son Niñas, Niños y Adolescentes acompañados y no acompañados, por lo que el esfuerzo de atención es mayúsculo, el reto es la atención a menores en situación de movilidad en Tapachula, cuya presencia en la región y su atención se ha incrementado en un 800 por ciento”.

La alcaldesa agradeció el apoyo de las instituciones para la atención de este fenómeno de movilidad humana “nos sentimos fortalecidos porque hemos tenido el respaldo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, por lo que hoy contamos con un nuevo albergue para Familias en Movilidad “La Perla del Soconusco”. Tapachula no está sólo. Tenemos muchos aliados en las agencias internacionales, y en diversos organismos del gobierno federal como lo evidencia este encuentro que tiene todo el respaldo del Instituto Nacional de las Mujeres”.

A nombre del pueblo de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda, refrendó el compromiso de este Ayuntamiento en la promoción y garantía de los derechos de las mujeres migrantes, quienes aunado a las difíciles situaciones que las han orillado a buscar alternativas económicas, viven muchos riesgos relacionados a la violencia de género, a la discriminación y otros flagelos.

Cabe mencionar que para cumplir con los objetivos establecidos dentro del plan de trabajo 2022 de la Dirección, dentro del Proyecto Especial Género y Migración, se impulsó la vinculación con agentes estratégicos de los tres niveles de gobierno, principalmente con el Municipio de Tapachula y su Secretaría de Igualdad de Género, organismos internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de desarrollar e implementar diversos componentes.

El Modelo de atención a la salud metal y atención en crisis de mujeres migrantes, Ruta de acción a corto y mediano plazo para la atención de mujeres, adolescentes y niñas en movilidad y sus familias en la frontera sur de México desde un enfoque y perspectiva de género y la Implementación del Taller «Herramientas para el empoderamiento económico de mujeres en movilidad migratoria”, todo ello para generar sinergias y acciones conjuntas, con la finalidad de optimizar recursos y esfuerzos por brindar bienestar a la población en contextos de movilidad migrante, con énfasis para niñas, adolescentes y mujeres en estas realidades. EL ORBE / Comunicado de Prensa