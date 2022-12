Marcha la CNTE Para Exigir Combate Frontal al «Cobro de Piso» en Chiapas

* Afectados Comerciantes, Transportistas, Industriales y Profesionistas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2022.- Cientos de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon este viernes por las principales calles de la Ciudad para exigir a las autoridades un combate frontal en contra de la delincuencia organizada, en especial para aquellos que están haciendo de la extorsión (cobro de piso) su centro de operaciones en la frontera sur de Chiapas.

El contingente partió desde el sur de la Ciudad hasta llegar al centro de la localidad, en donde realizaron un mitin y un par de horas después concluyeron sin que se registraran incidentes.

Irvin Herrera Estudillo, vocero del gremio magisterial, dijo en entrevista con rotativo EL ORBE, que se estaban manifestando por el aumento en las acciones realizadas por la delincuencia organizada, «porque sabemos que a través de llamadas telefónicas y de otros medios para la extorsión, han crecido en los municipios de la frontera sur de Chiapas».

Por eso, recalcó, «estamos haciendo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se conjuguen los esfuerzos y las estrategias que sean necesarias para combatir esos flagelos».

Asimismo, «queremos resultados de la policía cibernética, por lo menos para saber que existen e investiguen a fondo las extorsiones que se están haciendo en contra de transportistas, comerciantes y profesionistas en la región, y no permitir que la delincuencia nos rebase».

Además, que les digan si no tienen la capacidad para atender ese problema, porque de lo contrario están decididos a formar un frente civil «para ponernos las pilas».

En ese marco, también exigieron la solución de otros problemas, como lo relacionado a la caja de ahorro, la revisión de la Reforma educativa, que se respeten la bilateralidad entre el patrón y los trabajadores, entre otros.

De acuerdo a su versión, ahora el Gobierno aplica todo el peso de la ley, pero no quiere que la sociedad tenga herramientas para defenderse.

Además, dijo, «se ufanan diciendo que los centros de salud y hospitalarios están abastecidos, cuando carecen de medicamentos y de las condiciones mínimas para la atención de la sociedad». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello