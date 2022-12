Contingencia del Covid ha Generado Conductas Suicidas Entre la Población

* Se Incrementan Casos de Depresión y Ansiedad.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre de 2022.- A raíz de la pandemia del Covid-19 y sus secuelas, se incrementaron los casos de ansiedad, depresión, así como los trastornos del sueño, situaciones que han afectado en gran medida a la población (hombres y mujeres), incluso a los menores de edad, ya que el daño se ha detectado en personas desde los 7 hasta los 70 años.

Así lo consideró la psicóloga Gisely Alicia Arévalo Alvarado, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE indicó que un factor determinante ha sido la presión e incomodidad de no tener contacto con nadie y estar encerrado en la casa, ya que durante más de 2 años se aplicó esta recomendación para evitar el contagio, una medida que para muchos resultó desesperante.

Hablar de estas afectaciones es tanto como referirse a problemas graves, como la depresión, que es un trastorno psicológico el cual daña la salud mental y causa estragos en la estabilidad emocional en las personas, y todo eso puede orillar a quienes lo padecen, de optar por lo más fácil, que en algunos caos es quitarse la vida, señaló.

La especialista en terapia familiar dio a conocer que actualmente se atienden hasta cinco personas diarias por casos de ansiedad y depresión. Sin embargo, remarcó «a veces no le damos importancia a algunos indicios como estar triste, pero también se debe poner mucha atención en la salud mental, que se ve seriamente afectada».

También dijo que hablar de trastornos no es tan fácil solucionar, por eso es importante detectarlo a tiempo para saber qué está pasando, porque muchas personas mencionan «no le encuentro sentido a la vida, no tengo ganas de levantarme, me siento rara o raro, hoy no tengo ánimos de nada» que son síntomas del trastorno de depresión.

Es importante acudir a terapia psicológica, recalcó, y si vemos a algún familiar que presenta esas características que nos permiten identificar que la persona está pasando por un trastorno de ansiedad, se acuda con un especialista de salud mental.

También destacó que el mes de diciembre es una época de mucha vulnerabilidad, pues muchas personas perdieron a un ser querido durante la pandemia, además de que son tiempos de reunión familiar, y por lo tanto de presión. EL ORBE/Nelson Bautista