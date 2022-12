Incremento en el Precio del Pollo Provoca Estancamiento de las Ventas en Mercados

* Entero Oscila en los 200 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre de 2022.- Desde hace más de un año, las ventas de pollos en los mercados locales están bajísimas, y cuando se pensó que en este mes de diciembre habría un repunte, resulta que no lo hubo, debido a que el producto está caro además de la inflación, el poco circulante y porque las familias perdieron el poder adquisitivo que anteriormente tenían.

Así lo consideró Elsa Sánchez Aguilar, presidente de la Asociación de Polleras de los Mercados de Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que son muy pocos los consumidores que acuden a los centros de abasto locales, lo que hace que se vean totalmente desiertos. Es más, ni siquiera parece que fuera diciembre.

Comentó que el alto precio del pollo pudiera ser una causa principal de las bajas ventas, ya una pieza como lo es el llamado “larguero”, está costando entre 25 a 30 Pesos, lo que jamás se había visto. Y si se habla del pollo entero, su costo es de 180 Pesos y hasta 200 en algunos casos. Tal vez sea una razón de que las ventas apenas estén en 50 por ciento.

Otra razón que se antepone son los altos precios de la canasta básica. Ya que los productos de primera necesidad subieron escandalosamente en este año, y entre ellos va el pollo, situación que pega a los consumidores y consecuentemente a los comerciantes, porque no tienen ventas.

Asimismo, comentó que los comerciantes no cuentan con ningún apoyo por parte del Gobierno Federal, porque si así fuera, no estuvieran sufriendo como está ocurriendo ahora.

Por último, que ojalá en esta última quincena de diciembre, las cosas pudieran componerse un poco, pero que eso lo van a ver a partir del 23 de este mes, que es cuando debería de haber un repunte en las ventas con la celebración de Noche Buena y luego la Navidad. EL ORBE/Nelson Bautista