Al Alza Problemas Visuales de Miopía en la Población de la Región

* Falta Cultura del Cuidado de la Salud Visual.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre de 2022.- Los problemas visuales en la región no son patológicos o enfermedades, sino que se derivan de problemas refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, los cuales pueden ser causados por temas hereditarios, o también resultado del uso desmedido de aparatos tecnológicos.

De esa forma lo manifestó Fátima Zorrilla Cruz, quien en entrevista con EL ORBE, aseguró que en el establecimiento (óptica) de su propiedad, atienden diariamente a más de 20 personas que presentan alguno de esos problemas oculares, especialmente los cuadros de miopía, que son los más comunes.

Añadió que en ese caso, se trata de un problema refractivo que es para ver de lejos. Obviamente, es uno de los problemas más fuertes que han encontrado en las atenciones que realizan, debido a que esta enfermedad no respeta edades, ya que causa estragos tanto en niños como en personas adultas.

Otro problema al que han enfrentado y que dificulta a las personas de mediana edad y a los adultos mayores, sobre todo en personas a partir de los 40 año, es la pérdida gradual vinculada al envejecimiento de la capacidad de los ojos de enfocarse en los objetos cercanos.

Explicó que, de acuerdo a lo documentado, a partir de la pandemia del Covid-19 se incrementaron exageradamente los casos refractivos, tanto en niños como en personas mayores, quizá en un 70 por ciento, debido a que en este lapso fue cuando más uso se hizo de la tecnología para la atención de clases en línea, o simplemente frente a un televisor al estar confinado en casa.

Sostuvo que el uso desmedido de celulares es dañino, ya que la luz o iluminación que emiten esos aparatos, si su uso es prolongado, llega el momento en que dañan las retinas de los ojos, por lo que hay necesidad de aplicar tratamientos antireflejantes para evitar que esos rayos que desprenden pasen directamente.

Por último, que anteriormente los niños jugaban, corrían, y se divertían sanamente. Sin embargo, hoy en día, para los padres de familia es más fácil entretenerlos con darles un celular para que vea programas o videos, sin ponerse a pensar que lo que hacen es dañarles la vista, por lo que recomendó que lo mejor es no usar ese aparato. EL ORBE / Nelson Bautista