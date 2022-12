Ni las Redadas y Operativos del INM y GN Detienen el Arribo de Migrantes a Tapachula

* El Burocratismo en los Trámites Provoca que Queden Varados en la Región.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre de 2022.- La disminución en el éxodo migratorio en los municipios de la frontera sur de Chiapas en los últimos dos meses por los operativos policíacos y militares en Guatemala y en la entidad, ha quedado atrás.

De nuevo están llegando miles de indocumentados a la región para exigir documentos que les permitan avanzar hacia los Estados Unidos, aunque también el Gobierno Federal ha reducido la atención de esos flujos y sólo les permite que permanezcan varados en Tapachula.

En torno a ello, el empresario, José Francisco Sánchez Ruiz, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que ese es un problema que está dejando a Chiapas la actual administración federal y que pudiera estar siendo utilizado como un distractor para el pueblo, y que por ello se permite el ingreso de esa cantidad de personas de otros países.

«Hay una falta de organización gubernamental en el control de esos flujos migratorios», opinó al considerar que debería de haber un lugar en donde todas esas personas permanezcan, y no en el centro, «porque se ha perdido la tranquilidad de la sociedad, además de sus costumbres. Ya ni siquiera pueden asistir al parque, como lo hacían antes».

Según su punto de vista, «ahora nos da vergüenza ver el parque central, porque se han convertido en un dormitorio y un baño público, además de un mercado internacional, y no podemos seguir con esto, mientras el gobierno federal no hace nada».

Comentó que esos éxodos provocan inseguridad en Tapachula, «porque no sabemos quienes viajan infiltrados entre esos migrantes, si vienen asesinos, asaltantes, ladrones o violadores de mujeres y por eso la población de Tapachula y turistas se alejan de los lugares en donde están esas altas concentraciones de indocumentados».

Puntualizó que todo eso ya es una situación que se les ha salido de control al sistema gubernamental.

Apenas en la semana pasada unos 2 mil indocumentados se habían concentrado en el parque central de la localidad para entregarse de manera voluntaria a las autoridades y con ello quedó despejado de migrantes ese sector.

Sin embargo, al otro día ya estaba igual. Es decir, la franja limítrofe entre México y Guatemala ya es una coladera en la que nadie sabe a qué se dedican las autoridades que tienen esa responsabilidad.

La aglomeración de extranjeros en el centro de la localidad llegó a unos 3 mil este fin de semana, quienes solicitaron se les otorgara Formas Migratorias Múltiples (FMM) y con ello seguir su camino hacia el centro del país o a los Estados.

Sin embargo, no fueron atendidos por las autoridades y por ello unos mil decidieron partir en caravana, aún cuando saben que en el camino los pueden asegurar y repatriar.

Se teme que en la semana podrían llegar otros 25 mil a Tapachula, luego de que las dos naciones relajaron la guardia por las fechas navideñas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello